Parkland: los estudiantes se manifiestan contra las armas

En el 1er acto de protesta oficial de lo que asoma como un nuevo movimiento nacional contra las armas, los alumnos de la secundaria Stoneman Douglas, donde un excompañero asesinó a 14 estudiantes y 3 adultos, se trasladaron en autobús desde Parkland a la capital y han ido al Congreso para protestar y reunirse con la élite política de Florida. Este mismo miércoles cientos de personas protestaron también ante la Casa Blanca por el problema incontenible de las masacres con armas de fuego en USA.

"Mírame a los ojos y dime ahora mismo: ¿Cómo te sientes?", le preguntó al presidente del Senado de Florida, Joe Negron (Partido Republicano), la estudiante Tyra Hemans, de 19 años, después de describirle, en pie, los terroríficos finales de 3 de los asesinados, amigos suyos. Los alumnos tenían previsto verse con 75 congresistas de los partidos Republicano y Demócrata. También con el gobernador de Florida, el republicano Rick Scott, que se encuentra en una coyuntura política delicada porque tiene una excelente relación con la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

Los alumnos organizados de Parkland se preparan para la manifestación nacional que han convocado para el 24/03 en Washington. Esperan que acudan estudiantes de todo el país y ciudadanos partidarios de una regulación estricta del comercio de armas. En USA, al menos un 51% de la población defiende esa postura. El movimiento #NeverAgain [como ya es conocido] bulle y ha recibido donaciones de celebridades como George Clooney (US$500.000.000), Oprah Winfrey o Steven Spielberg para financiar la marcha de Washington, que podria ser masiva por la conjunción del impacto de la matanza, la capacidad de llamar la atención de los muchachos vueltos activistas y la politización social que ha traído la presidencia de Trump. En enero la Women's March por los derechos de las mujeres sumó cientos de miles de personas. La protesta del 24/03 tiene como lema March For Our Lives [Marcha por nuestras vidas].

Los estudiantes de Parkland reclama más restricciones al acceso a las armas y la prohibición de la venta de fusiles de asalto como el semiautomático AR-15 que usó en el instituto Nikolas Cruz, un exalumno de 19 años con problemas mentales que pudo comprarlo legalmente en Florida. Medios locales recogen declaraciones de los alumnos supervivientes desplazados a la protesta: "Queremos ver leyes sobre las armas con sentido común para que esto no vuelva a ocurrir", dijo la alumna de 16 años Rachel Padnis.

"Nuestro mensaje es muy simple", explicó Tanzil Philip, 16 años. "Nunca más. Esto no debería haber ocurrido nunca". "Vamos a seguir hablando y vamos a seguir empujando hasta que se haga algo, porque está muriendo gente", dijo Alfonso Calderón, 16 años.

Frente a la Casa Blanca, en Washington, la indignación se replicaba. Sofia Hidalgo y varios centenares de personas protestaron a las puertas de la residencia de Donald Trump.

“En el colegio nos dijeron que no nos permitían saltarnos clase, pero yo les dije a mis amigos que tenemos que valorar si importa más faltar al instituto o hacer algo por nuestro país”, afirmó Hidalgo. En su pancarta se leía: “Protejan a los niños, no a las armas”. Organizados a través de las redes sociales y en cuestión de horas, Hidalgo dijo que no tiene fe en Trump cambie nada, pero sí en el Congreso. “Esto es un cambio de esta generación, lucharemos durante años si hace falta hasta que haya un cambio. Y seguiremos solidarizándonos con las víctimas de tiroteos en colegios por todo el país”.

También David Hogg se ha vuelto una voz fuerte entre los sobrevivientes del tiroteo masivo en la secundaria.

La atención que ha obtenido le ha dado una poderosa plataforma, pero también lo ha convertido en blanco de una campaña de desprestigio y teorías de la conspiración.

De él se ha dicho que ha sido “entrenado” por su padre, un exagente del FBI, o que ha sido un “peón” de los activista antiarmas, o en el más inverosímil de los casos, que no es una víctima, sino que es un “actor de crisis”, al que le pagaron para viajar a zonas de desastres para plantear sus argumentos en contra de leyes de control de armas más estrictas.