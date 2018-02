Insólito: Maduro no tendrá contrincante en elecciones presidenciales

La oposición venezolana ha decidido no inscribir candidatos unitarios para las elecciones presidenciales del 22 de abril. La decisión se toma luego de un intenso forcejeo político y no es compartida por todos los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Ya Voluntad Popular, partido del preso político Leopoldo López, se había adelantado la semana pasada al anunciar que no acudiría a los comicios ni respaldaría a candidato alguno porque, a su juicio, hacerlo significaría legitimar un fraude para perpetuar a Maduro. Se avecina un futuro muy oscuro para el país caribeño.

