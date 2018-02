Triaca: “Todos en la Argentina tienen que dar respuesta cuando la Justicia lo demande"

Este miércoles 21/02 estuvo presente en “A dos voces”el ministro de trabajo Jorge Triaca como vocero del presidente Mauricio Macri y su respuesta hacia Hugo Moyano. Lo más insólito es que Triaca todavía no informó que hacia su empleada de ñoqui en el SOMU. Además, previamente en el noticiero de TN, Santiago Fioriti de Clarín le dijo al periodista Nicolás Wiñazki que no descarta una posible negociación entre Maurico Macri y Hugo Moyano. “Las cuestiones individuales de algunos dirigentes no pueden ser motivo de privilegio en la Argentina que queremos construir”, dijo entre otras cosas Jorge Triaca.

