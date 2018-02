Cada vez más solo: Del Moro repudió audio del 'Gaucho' Hernández

"Antes de arrancar quería hacer una aclaración. Ayer se filtró en las redes un mensaje de un empleado de este canal. La verdad es que no le di mucha importancia pero con el paso de las horas me di cuenta la magnitud que tenía este audio, porque de alguna manera comprometía el laburo de compañeros que están todos los día poniéndole el cuerpo, vida, su cara su voz, su pasión y su tiempo. (Me refiero) al trabajo del cronista en la calle. Entonces, con eso no se jode", comenzó el conductor de Intratables Santiago del Moro, al arrancar la emisión de anoche (21/02), tras la multitudinaria marcha sindical.

Moyano cruzó a Laje por el audio:

"La verdad, ni lo conozco (a José Hernández), pero contestarle es contestar por muchos empleados y profesionales que día a día trabajamos en esta empresa.

Y quería contestar con el ejemplo de este programa: este es el único en el prime time de la TV argentina donde pasan aproximadamente 100 personas por semana y es el único con la particularidad de que todas tienen el micrófono abierto al mismo tiempo. Intratables representa la libertad de expresión.

La verdad es que no le di importancia al principio pero después me dije: '¡No! Tengo que salir a bancar a la empresa y a mis compañeros'", continuó.

Luego de destacar la libertad de la que goza para trabajar en el Grupo América, del Moro replicó: "Eso no se negocia. Obviamente, cada medio tiene su línea editorial y la verdad es que tuve la oportunidad de hablar sobre eso con uno de los dueños de este canal, que es Daniel Vila. Y a tal punto llegó la confianza que en mi último contrato pedí incorporar la cláusula de que si él se iba de la empresa, mi contrato termine en ese momento porque en este país los medios comenzaron a barajarse y cualquier paracaidísta se hizo dueño de un medio de comunicación. Esa ya la viví y no me la contaron.

Sé del lugar que vengo, lo que hago y con la libertad que me muevo. Y la libertad no se negocia ni ahora ni nunca, por lo menos la mía.

Hasta el día de hoy no tengo precio.

Muchas gracias".

Es importante destacar que otra de las figuras más importantes del canal, Antonio Laje, también repudió los dichos Hernández, deslizando incluso que "hay un negocio detrás de todo esto".

