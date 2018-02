Dujovne admite que el "pico" de la deuda lo tendrá el próximo gobierno

Seguramente hay confianza en el gabinete de Mauricio Macri de que el Presidente conseguirá un 2do mandato en 2019. Pero no hay certeza de ello, más allá de que haya analistas que lo ubiquen más cerca de una reelección. Por ello, cuando desde el Gobierno hablan de "2020" cabe la posibilidad de sea el mismo signo político el que continúe con la gestión. Pero también de que no.

En Madrid, donde busca tentar inversores, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, habló sobre el horizonte de la toma de deuda y dijo que habrá un "un pico en 2020", desde donde empezará a bajar.

"Va a haber un pico en el año 2020 y luego comenzará a bajar. Cumpliendo con las metas fiscales, nuestro ratio deuda-PBI se estabilizará y será uno de los más bajos de los países emergentes", afirmó Dujovne.

De esa forma, el funcionario admitió que la carga más pesada de la toma de crédito quedará para el próximo Gobierno, que podría encaberzarlo el mismo Macri, alguna otra figura de Cambiemos, o bien algún referente de la oposición.

Dujovne afirmó en Madrid que la deuda argentina "es perfectamente sostenible", y aseguró que las Además, explicó que "las necesidades financieras del país van bajando con la reducción del déficit, de ahí que en 2019 buena parte de las necesidades van a ser cubiertas localmente, con lo que vamos a estar mucho menos expuestos".

Otras de las cuestiones recurrentes fue la inflación. "La derrotaremos. El Banco Central está haciendo una tarea titánica" en ese frente y "tenemos una voluntad de hierro" para doblegarla, dijo.

Reiteró que las metas son del 15% para este año, del 10% y del 5% para el 2020.

En materia internacional fue tajante al afirmar que la Argentina no aceptará operaciones con el "Petro", la criptomoneda lanzada por por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

"No hacemos operaciones con cripto monedas y menos con el Petro", dijo. Insistió además en la línea del gobierno de Mauricio Macri en el sentido de que lo que hay en Venezuela "no es una democracia" y que "no se respetan allí los derechos humanos".

Durante su visita a la capital española, el ministro se reunió ya con su par, Cristóbal Montoro. La agenda incluye encuentros con empresarios, inversores y dirigentes políticos.