Economía al palo: Ocio y entretenimiento le ganan a la producción

Apenas transcurrido un día de la marcha de protesta por la agenda laboral que compartieron el dirigente camionero Hugo Moyano, el bancario Santiago Palazzo junto a algunos colegas cegetistas y de las organizaciones sociales, la oficina de prensa de Presidencia de la Nación emitió un parte en el que destaca el récord histórico de viajeros hospedados y pernoctes en hoteles de todo el país, con una ocupación de 48 millones de plazas por parte de casi 21 millones de personas, según la última Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), difundida por el INdEC.

El informe precisa que el volumen de viajeros creció 7,6% con relación a 2016, en tanto que el nivel de plazas ocupadas representó un incremento interanual del 4,6%.

Se suma así a otro indicador afín de bienestar, cuando se cumplieron dos años de administración macrista, vinculado al ocio y esparcimiento de una parte de la población que seguramente no estuvo del todo representada en la masiva movilización de la víspera: la que explica el aumento del 9,35% en el gasto de divisas por turismo efectuado en el exterior en enero último respecto del mismo mes del año pasado.

Llegó a US$ 1.567 millones y marcó el récord desde la salida de la convertibilidad. Supera al anterior máximo registro, que se había visto precisamente en el primer mes de 2017, cuando las erogaciones totalizaron US$ 1.433 millones, conforme surge del último informe del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) publicado por el Banco Central (BCRA).

Contrastan los recursos destinados al paseo, el descanso y el shopping, tanto afuera como adentro de las fronteras, con el magro comportamiento del consumo masivo doméstico que reportan tanto el INdEC como los reportes mensuales de CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), que mostró en el mismo lapso una caída de -1,0% anual.

Es una instantánea que refleja la confusión que siembran la inflación y la política cambiaria y monetaria en los hábitos de la gente, además de la grieta socioeconómica que agrava la disparidad de los ingresos: los menos, aunque sea, se endeudan con tal de sostener un nivel de vida en el día a día y los más se repliegan con los gastos ante el temor de no llegar a fin de mes.

El analista de mercado ultraoficialista, dueño de la consultora W, Guillermo Olivetto, escribió hace una semana en La Nación que “al momento de decodificar la idiosincrasia de la sociedad argentina, así como sus complejidades y desafíos, uno de esos números podría ser el siguiente: el 80% de los argentinos se ven a sí mismos como integrantes de la clase media”, para enseguida desagregar: “Desde el punto de vista técnico, de acuerdo con su nivel educativo y laboral, solo el 45% está en esa clase”.

Explica en esa otra grieta dentro de la misma clase que plantea “gran parte de las aspiraciones, los deseos, la memoria, los temores, las ansiedades, las conductas y los vaivenes de nuestro humor social”, todo lo cual la alocada inestabilidad de los precios torna espasmódico en esa ahora confusa franja de una clase media idealizada, cuyo estilo de vida, “tanto real como simbólico, es parte del adn nacional”, como apunta.

¿Qué sucede para que los pasajeros que viajaron en avión al exterior en 2017 hayan casi duplicado a los que ingresaron al país por esa vía en el año anterior: 4,5 millones de residentes salieron y entraron 2,6 millones de no residentes, de acuerdo con el informe de estadísticas de Turismo Internacional difundido por el INdEC.

La estadía promedio del turismo emisivo fue de 16,1 noches, predominando las estadías en Europa, Estados Unidos y Canadá. Las pernoctaciones en el último mes del año pasado sumaron 4.132, 26,3 % mayor que el mismo período del año anterior.

La bonanza aparente se vio asimismo en el movimiento aéreo durante el inicio del período estival en enero, ya que la cantidad de pasajeros de cabotaje en los aeropuertos locales creció un 7%, a 1,2 millón de personas, en tanto que el número de vuelos aumentó un 2%, con respecto a igual mes de 2017, a 11.478, según datos difundidos por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que depende del Ministerio de Transporte de la Nación .

Y en el caso de los internacionales, la cantidad de pasajeros creció 14%, a 1,52 millón de personas (con un alza de 11% desde Ezeiza y Aeroparque y 37% desde el interior), mientras que los vuelos lo hicieron un 16%, a 10.098 frecuencias, según EANA.

En enero, las agencias vendieron entre 25% y 30% más pasajes que un año atrás, según comentaron a El Cronista Comercial. Avantrip, Despegar, Almundo, Atrápalo y Garbarino Viajes prevén para el año entre 15% y 20% más de pasajeros en general, frente a un 2017 que ya había sido bueno, con un alza de 15% en pasajeros de cabotaje, a 12,98 millones, y de 14% en internacionales, a 14,74 millones, según EANA. Aunque vale aclarar que el incremento de 2017 fue frente a un "flojo" 2016.

Alojamientos

Dentro del país, los flujos de residentes registraron 16,8 millones, que representan un incremento del 7,9% lo que constituye la mejor marca histórica del relevamiento que se realiza desde 2004. En el acumulado por regiones, la provincia de Buenos Aires la que presentó un mayor aumento en relación a 2016 (15%), seguida por el Litoral (12 %), Córdoba (11 %) y Patagonia (7 %).

En el caso de los no residentes (extranjeros), casi la mitad se hospedó en hoteles de 4 ó 5 estrellas, concentrando la región CABA el 53,1 % del total de pernoctaciones, puntualiza el comunicado de gobierno. En ese sentido, la autoridad monetaria señaló que dejaron en total u$s 229 millones (lo que representó una variación interanual del 37%)

Frente a los egresos brutos, que alcanzaron los u$s 1567 millones, el déficit neto de la cuenta de "Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta" llegó a US$ 1.339 millones y registró una suba interanual de 6%.

Dentro del balance cambiario, la salida de dólares por turismo se contabiliza en la cuenta "Servicios", cuyo saldo negativo fue de US$ 1.359 millones en enero.

Además de los gastos en el exterior, ese rubro registró la salida de u$s 57 millones en concepto de "Fletes y Seguros" y de US$ 142 millones por "Otros servicios".

Los egresos, en tanto, estuvieron parcialmente compensados por la entrada de u$s 179 millones que aportaron los "Servicios empresariales, profesionales y técnicos".

Según el informe del MULC, el 70% de los dólares comprados durante el año pasado dentro de la cuenta "Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta" fue girado para cancelar deuda con compañías internacionales emisoras de tarjetas; un 17% fue adquirido por compañías de transporte de pasajeros; un 12% fue demandado por operadores turísticos y un 1% correspondió a compras de billetes de no residentes.

El BCRA resaltó que una porción de lo que se gira al exterior para pagar a emisoras internacionales de tarjetas corresponde a la cancelación de bienes o servicios contratados por argentinos a través de Internet sin trasladarse al exterior.

La entidad mencionó como ejemplos las suscripciones y las compras de bienes "puerta a puerta" y dijo que no tiene posibilidad alguna de distinguir el comercio electrónico de los gastos turísticos.

No obstante, basándose en información que brindan las empresas emisoras de tarjetas, el organismo estimó que, “de lo girado al exterior en 2017 para saldar deudas de tarjetas, un 85% correspondió a gastos vinculados con viajes de argentinos en el exterior (u$s 7366 millones) y el 15% restante a bienes o servicios recibidos por argentinos sin haber viajado (US$ 1300 millones)".

Según la entidad, un 40% de los gastos de argentinos en el exterior en 2017, calculado en alrededor de US$ 4.000 millones, fue en bienes, “cuyo rubro principal es indumentaria, seguido por artículos del hogar y supermercados, mientras que el 60% restante es en servicios, como hoteles, transporte y restaurantes".

El resultado de los gastos turísticos se extrae de la publicación realizada por el BCRA el año pasado, el cual "arrojaría una salida neta de unos u$s 7900 millones", incluyendo las compras de bienes durables de consumo.

En diciembre, el turismo receptivo totalizó 259.900 personas, provenientes principalmente de Europa (23,8%), Brasil (21,6%) y el grupo de países denominado resto de América (19,1%). En todo el año ingresaron a la Argentina 2,6 millones de turistas extranjeros, con lo que el aumento fue de 7,4 % en la comparación con el acumulado de 2016.

La estadía promedio de los turistas no residentes alcanzó un promedio de 16,2 noches y las pernoctaciones sumaron 3.833,7 noches, 6,5% mayor con respecto a diciembre de 2016.

Del movimiento aéreo contabilizado entre enero y diciembre de 2017, los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque concentraron casi el 90% promedio, con un incremento interanual del 11,6% para las salidas y del 4,3% para los ingresos.