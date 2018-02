Un vice de la UCR dinamitó la foto de Macri con la cúpula radical: "No estamos en el Gobierno"

Mauricio Macri recibió el miércoles en la residencia de Olivos a la plana mayor de la cúpula de la UCR, aliada al macrismo en Cambiemos. La reunión se dio días después de que desde el radicalismo surgieran nuevas quejas por su limitada participación en la toma de decisiones del Gobierno y apareciera el rumor de que el partido de Alem intentará poner al compañero de fórmula del candidato oficialista en las presidenciales de 2019.

Uno de los que no asistió a la cumbre fue el vicepresidente 2do del partido, el bonaerense Federico Storani, quien junto a los también bonaerenses Ricardo Alfonsín y Juan Manuel Casella conforman el ala más crítica del radicalismo.

Storani ratificó la posición de ese sector un día después de la amigable foto de Macri con el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, y otros integrantes de la cúpula del partido más cercano al macrismo, por caso, el jujeño Gerardo Morales.

"Nosotros no formamos parte del Gobierno por la propia decisión del PRO", disparó Storani en diálogo con FM Cielo y dio su definición sobre la alianza: "Estos es una coalición electoral, pero no de gobierno. En algunos casos lo ha sido parlametaria".

"No es lo que querríamos, pero no hay voluntad del PRO de construir una coalición de gobierno. Este es un gobierno presidencialista que maneja sus decisiones. Para que sea una verdadera coalición se requieren ambitos de debate de políticas pública que no existen hoy", profundizó Storani.

"Sí sabemos que tenemos casi un destino común desde el punto de vista electoral mientras subsista Cambiemos", dijo. "Iremos recuperando un mayor grado de autonomía y de independencia, donde tenemos injerencia que es el Parlamento", remarcó.

En ese sentido, Storani cuestionó que “no hay voluntad del gobierno de crear un ámbito de discusión de políticas públicas, y por lo tanto analizamos las leyes algunas las aprobamos, y otras las modificamos”.

Storani también puso foco en el escaso peso del radicalismo en el gobierno de María Eugenia Vidal, cuyo vicegobernador, Daniel Salvador, es el presidente de la UCR local.

“Si me dicen que cogobernamos la Provincia están mirando otra película”, lanzó. “Tenemos la mitad de un ministerio, que fue el único ministerio que dividieron por dos. El vicegobernador, está al frente del Senado, pero no tiene ninguna iniciativa desde el punto de vista de las marchas, y de las iniciativas del Gobierno. Todo esto es realidad objetiva”, aseguró.

Por último, el dirigente radical habló sobre la renuncia del subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan y destacó: “Vamos a poner las cosas en su justo término: todo el mundo reconoció que Díaz Gilligan renunció por el planteo que el radicalismo hizo público, a través de Mario Negri”.

En el mismo sentido, se refirió a la similar situación del ministro de Finanzas, Luis Caputo, a raíz de las versiones que sindican al funcionario como accionista de dos compañías offshore en las Islas Caimán y como dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami, algo que no habría quedado reflejado en su declaración jurada al asumir como ministro.

Tras exigir que se realice “una profunda investigación” sobre Caputo, Storani señaló: “Para nosotros el accionar de la Justicia es inexorable. En esto tiene que haber una vara igual para todos, sea quien sea”.