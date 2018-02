La propuesta de Trump contra los tiroteos en escuelas: Armar a maestros entrenados

El Presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó a través de Twitter lo que considera una solución a los tiroteos masivos en las escuelas, como el sucedido la semana pasada en una escuela secundaria de Parkland, en Florida. "Nunca dije 'démosles armas a los docentes' como se dijo en Fake news CNN y NBC. Lo que dije es analizar la posibilidad de darles pistolas ocultas a maestros expertos en armas con experiencia militar o de entrenamiento especial -sólo a los mejores-", escribió. El mandatario señaló que "el 20% de los maestros, mucho, podría ahora disparar si un enfermo salvaje llega a una escuela con malas intenciones. Los maestros altamente capacitados también servirían para disuadir a los cobardes que hacen esto. Mucho más activos a un costo mucho menor que los guardias. Una escuela 'libre de armas' es un imán para las personas malas. ¡LOS ATAQUES TERMINARÍAN!", aseguró.

Siguiendo su lógica, Trump explicó que "la historia muestra que un tiroteo en una escuela dura, en promedio, 3 minutos. A la policía le toma aproximadamente de 5 a 8 minutos llegar al lugar. Los maestros/entrenadores altamente capacitados, expertos en armas, resolverían el problema de manera instantánea, antes de que llegue la policía. ¡GRAN DISUASOR!". Por último, el Presidente de USA añadió que "si un potencial tirador psicópata sabe que una escuela tiene un gran número de maestros que saben manejar armas (y otros) que dispararán al instante, el enfermo NUNCA atacará esa escuela. Los cobardes no irán allí ... problema resuelto. Se debe estar a la ofensiva, ¡la defensa por sí sola no funcionará!".

I never said “give teachers guns” like was stated on Fake News @CNN & @NBC. What I said was to look at the possibility of giving “concealed guns to gun adept teachers with military or special training experience - only the best. 20% of teachers, a lot, would now be able to — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de febrero de 2018

....immediately fire back if a savage sicko came to a school with bad intentions. Highly trained teachers would also serve as a deterrent to the cowards that do this. Far more assets at much less cost than guards. A “gun free” school is a magnet for bad people. ATTACKS WOULD END! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de febrero de 2018

....History shows that a school shooting lasts, on average, 3 minutes. It takes police & first responders approximately 5 to 8 minutes to get to site of crime. Highly trained, gun adept, teachers/coaches would solve the problem instantly, before police arrive. GREAT DETERRENT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de febrero de 2018

....If a potential “sicko shooter” knows that a school has a large number of very weapons talented teachers (and others) who will be instantly shooting, the sicko will NEVER attack that school. Cowards won’t go there...problem solved. Must be offensive, defense alone won’t work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de febrero de 2018

I will be strongly pushing Comprehensive Background Checks with an emphasis on Mental Health. Raise age to 21 and end sale of Bump Stocks! Congress is in a mood to finally do something on this issue - I hope! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de febrero de 2018

Trump volvió a insistir así con una propuesta ya realizada el miércoles 21/2, al recibir a un grupo de sobrevivientes o familires de víctimas de tiroteos en la Casa Blanca, entre ellos 6 estudiantes del instituto de Parkland, donde el 14/2 fueron asesinadas 17 personas. "Hay algo que se llama portar armas de forma oculta, y que solo funciona cuando tienes a gente entrenada para ello”, dijo el Presidente, según el diario La Vanguardia. "Los profesores tendrían un permiso especial, y (la escuela) ya no sería una zona libre de armas” de la que puedan aprovecharse los “maníacos”, agregó. "Vamos a examinar esa idea muy en serio, mucha gente va a estar opuesta a ello, y mucha gente va a estar de acuerdo”, afirmó el Presidente.

También planteó que podría enviarse a las escuelas a “profesionales, que podrían ser marines”, y que eso “podría resolver el problema”. La propuesta de Trump de armar a los profesores fue criticada por algunos de los asisntes. "Mi esposa es profesora y ella le diría que los maestros ya tienen suficientes responsabilidades como para además tener la enorme responsabilidad de la fuerza letal que puede acabar con una vida", dijo Mark Barden, quien perdió a su hijo de 5 años, Daniel, en el tiroteo de Newtown (Connecticut) en 2012.

I will always remember the time I spent today with courageous students, teachers and families. So much love in the midst of so much pain. We must not let them down. We must keep our children safe!!



Full Listening Session: https://t.co/x5VenyQX5p pic.twitter.com/CAPfX5odIp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de febrero de 2018

Por otro lado, Trump anunció a través de Twitter que dará un fuerte impulso a la Revisión Integral de Antecedentes con énfasis en salud mentales. Además de "aumentar la edad de acceso a armas a los 21 años y prohibir la venta de dispositivos que convierten rifles en armas automáticas. El Congreso está con ganas de finalmente hacer algo en este tema - ¡espero!", agregó.

El lunes 19/2, Trump había respaldado una propuesta legislativa que mejoraría la eficiencia de las bases de datos sobre antecedentes penales, lo que permitiría a su vez limitar la compra de armas a aquellos que posean un historial delictivo.