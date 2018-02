Cómo mandar a la porra a una suegra fastidiosa sin enojarse

Esto es un secreto para los solteros pongan atención: cuando las parejas se casan, también se casan con las familias políticas, entre ellas las suegras. Aunque el problema no es casarse, el conflicto realmente radica cuando no perteneces al pequeño y distinguido grupo de personas a las que les ha tocado una suegra maravillosa. Si no eres de esos afortunados, te damos ciertas recomendaciones para intentar llevar "la fiesta en paz".

