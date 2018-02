Un hombre se inmoló contra la embajada estadounidense

“A las 00.30 frente al edificio de la embajada de USA en Montenegro, una persona desconocida se suicidó con un dispositivo explosivo. Justo antes, esa persona lanzó un aparato explosivo al interior del recinto de la embajada. El artefacto era muy probablemente una granada de mano. La investigación policial y la identificación están en curso, bajo la dirección del fiscal y de la policía de Montenegro”, informó el gobierno montenegrino.

El principal diario del país, Vijesti, afirma que el atacante es un hombre de 43 años llamado Dalibor Jaukovic, nacido en Kraljevo, Serbia, y residente en la capital montenegrina.

Asimismo, el medio difundió la fotografía de un diploma firmado por el ex presidente de Serbia Slobodan Milosevic, sobre una condecoración a Jaukovic por sus servicios prestados en el ejército yugoslavo en 1999.

Una corresponsal de la AFP que llegó al lugar poco después del ataque no vio daños materiales, mientras que la policía dio cuenta de un pequeño cráter en un patio de la embajada. “Oí dos explosiones, una tras otra. La policía llegó muy pronto y se llevó el cuerpo de un hombre”, contó un guardia de seguridad de un centro deportivo cercano a la embajada.

La legación diplomática, que permanecerá cerrada este jueves 22/02, pidió a los ciudadanos estadounidenses que “eviten hasta nueva orden la embajada en Podgorica”.

En octubre de 2016, las autoridades montenegrinas afirmaron haber impedido un golpe de Estado orquestado por un grupo de militantes prorrusos que preveían tumbar al gobierno.

Según la fiscalía, los golpistas planeaban entrar en el parlamento para proclamar su victoria con el fin de impedir la integración en la OTAN.

Durante la investigación, las autoridades informaron de un plan para asesinar al primer ministro de entonces Milo Djukanovic.

15 personas están siendo juzgadas por intentona golpista, entre ellas 2 rusos y 2 serbios prófugos.

La oposición prorrusa denunció un "juicio político orquestado" por el gobierno.

