Angelici defendió a Macri y le apuntó a Tinelli: “Hace rato que no está en el fútbol”

Siguen creciendo las sospechas acerca de los supuestos beneficios que recibiría Boca Juniors, puntero de la Superliga Argentina de Fútbol con 40 puntos y que está 9 unidades de diferencia de sus más inmediatos perseguidores Talleres de Córdoba y San Lorenzo, por parte de los árbitros que incluyeron cánticos en las canchas contra el presidente de la nación, Mauricio Macri que le propinaron los hinchas del ‘Ciclón' y de River Plate.

Una prueba fehaciente de ello fue lo ocurrido en el partido que el ‘Cuervo’ igualó con el ‘Xeneize’ 1-1 con el mal desempeño de Silvio Trucco y el encuentro que empataron River y Godoy Cruz de Mendoza 2-2 en el estadio Monumental con la pésima actuación de Jorge Baliño con cantos contra el presidente Macri en sus tribunas.

Los hinchas ‘millonarios’ cantaron en los cuatro costados del Monumental contra Mauricio Macri, por tres fallos que habrían perjudicado a los riverplatenses: un penal no cobrado, un gol del “Tomba” en posición adelantada y un toque atrás de Jonathan Maidana que el árbitro Baliño consideró pase al arquero y tiro libre indirecto dentro del área. El mal arbitraje fue atribuido al presidente de la Nación mediante cantos en su contra.

El Monumental no aguantó más y cambió los silbidos e insultos hacia Jorge Baliño por una fuerte acusación al presidente: “Mauricio Macri, la p. que te parió, Mauricio Macri, la p. que te parió”.

En medio de esta polémica, el ex vicepresidente de San Lorenzo de Almagro y conductor televisivo, Marcelo Tinelli, cuestionó en declaraciones que concedió a Radio Mitre que la reunión que mantuvo el martes 20/02 Macri junto a Guillermo Barros Schelotto en la Casa Rosada, habló de su relación con el presidente de la Nación y opinó sobre el poder que tiene Boca en la AFA y el condicionamiento de los árbitros.

“Me pareció raro que reciba a Guillermo en la Casa Rosada”, soltó Tinelli sobre la visita del DT ‘Xeneize’ a casa de Gobierno luego del polémico arbitraje de Baliño en el Monumental. “Hay que cuidar las formas porque puede llevar a suspicacias”, agregó el empresario en referencia a todas las conjeturas y sospechas de las que se hablan sobre una hipotética conspiración en favor de Boca.

En diálogo con Radio Mitre, realizó una radiografía de los dirigentes que son hinchas de Boca en la AFA, al margen de Macri y Carlos Mac Allister (secretario de Deportes de la Nación): el presidente (Claudio ‘Chiqui’ Tapia), el vicepresidente primero (Daniel Angelici), el presidente del Tribunal de Apelaciones (Héctor Luis Latorraga), el presidente del Tribunal de Disciplina (Fernando Mitjans), el presidente del Tribunal de Ética (Raúl Omar Plee) y el presidente de la Comisión Electoral (Mariano Claria).

“El poder del fútbol está manejado casi en su totalidad por Boca”, sentenció Tinelli, quien recordó que Angelici le había bajado el pulgar para ser la máxima autoridad en AFA por su fanatismo por San Lorenzo y remarcó que antes de forjar una alianza con Hugo Moyano, Tapia se unió al presidente de Boca.

En medio de este escenario, el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, rompió este jueves (22/02) el silencio e intentó dar por tierra las sospechas en que “lo que pasó en las canchas de San Lorenzo y River me sorprendió. Uno puede manifestarse en contra del presidente de un país porque no está de acuerdo con la situación económica o con las medidas que tome ese gobierno en relación a esos temas, pero no por un partido de fútbol”.

Respecto al club, Angelici manifestó que “se dice que Boca maneja todo, pero en el comité ejecutivo hay muchos dirigentes. Yo nunca fui a imponer nada, doy mi opinión, muchas veces coinciden conmigo y otras no” y agregó que si los jueces están pasando por un mal momento, Horacio Elizondo y Ángel Sánchez deben hacerse cargo.

Además, el titular de la entidad boquense aseguró también que “si tuviera alguna duda de algún arbitro, pediría que no dirija más”. Y marcó que “con San Lorenzo hay diferencias”. Aunque despegó a Marcelo Tinelli de la dirigencia azulgrana: “Lo quiero mucho, pero uno debe reprimir el hincha que tiene adentro, es alguien que hace rato que no está en el fútbol”.

Finalmente, mostró su confianza en los arbitrajes en que “estoy convencido de que no hay mala voluntad. No hay nada de qué sospechar”.

Angelici se refirió después a la final de la Supercopa Argentina que definirán Boca (por ser el campeón del torneo de fútbol de Primera División de 2016/2017) y River (por ser el ganador de la Copa Argentina 2017) el 14 de marzo en Mendoza.

“Están todos muy sensibles. Acá hay que bajar los decibeles y los primeros que debemos hacerlo somos los dirigentes (apuntó principalmente a Marcelo Tinelli, directivo de San Lorenzo), después los entrenadores, luego los jugadores y por último los hinchas”, opinó.

“En los medios no hacen otra cosa más que hablar de este partido y es eso, un partido de fútbol, donde habrá un ganador y un perdedor, solo eso. Ante todo, es un juego. Y la final tiene que ser una fiesta”, puntualizó.

Por eso confirmó que el 2 de marzo se reunirá con Rodolfo D'Onofrio, presidente de River; Claudio Tapia, titular de la AFA; y Horacio Elizondo, responsable del Colegio Argentino de Árbitros.

Por consiguiente, Daniel Angelici, afirmó que Boca en ese encuentro “no pedirá ni exigirá nada” con miras a la final con River.

“Boca no pedirá ni exigirá nada. Me da lo mismo el árbitro que dirija. También si habrá o no VAR. Si River quiere que no haya, no habrá”, enfatizó.

“Tengo una buena relación con D'Onofrio mas allá de que pensamos o vemos el fútbol con diferentes matices. Hay una idea de ir a cenar los dirigentes de Boca y River la noche anterior a la final y el mismo día viajar juntos a la cancha”, reveló.

“La final se va a jugar, nunca se le pasó a nadie por la cabeza suspenderla. No sé de donde salió esa versión”, concluyó Angelici.