'La Chiqui' cumple 91 (y Silvia también)

Rosa María Juana Martínez Suárez, quien trascendió como Mirtha Legrand, nació en la santafesina Villa Cañás, el 23/02/1927, según reveló su hermano, José Martínez Suárez, en 2013.

José Martínez y Rosa Suárez tuvieron 3 hijos: José Martínez, María Aurelia Paula Martínez Suárez y Rosa María, estas últimas gemelas. María Aurelia Paula trascendió como Silvia Legrand.

José Martínez y Rosa Suárez se divorciaron, y ella se marchó a Rosario, a 190 Km. de Villa Cañás.

Mirtha y Silvia Legrand



Silvia Legrand, 1959



En Rosario los 3 hermanos comenzaron a tomar clases de interpretación en talleres del Teatro Municipal: capacitación en canto, recitado, danzas, piano y otras disciplinas.

La "Chiquitita" (Rosa María o Mirtha) y "Goldie" (María Aurelia o Silvia) mostraron una gran vocación para lo artístico, lo que incrementó la ambición de grandes escenarios.

Luego su padre, José, falleció. Entonces llegaron a Ciudad de Buenos Aires: Mirtha y Silvia comenzaron a tomar clases en el Conservatorio Nacional de Arte Escénico.

A los 12 años ellas fueron contratadas por el director Luis César Amadori para actuar como extras en “Hay que educar a Niní”, un clásico protagonizado por una de las actrices más importantes en la comedia de la época, Niní Marshall (Marina Esther Traveso). Sin duda fue un gran debut.

Las gemelas lograron nuevas contrataciones como actrices de reparto, pero a mediados de 1941, 'la Chiqui', ya con 14 años, fue contratada para “Los Martes, Orquídeas”, compartiendo el protagónico con uno de los actores más destacados de la época, Juan Carlos Thorry.

Para el rol de la protagonista, 'Elena Acuña', se había pensado en Delia Garcés (Delia Amadora García, fallecida en 2001). Pero ella tenía una obligación contractual con E.F.A (Establecimientos Filmadores Argentinos) y se encontraba rodando a las órdenes de su marido, Alberto de Zavalía.

El éxito fue arrollador, excelentes críticas y el premio Mejor Película del año por la recién creada Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Y una Mención Especial a Mirtha. El libro fue adquirido por Columbia Pictures que la filmó como 'You were never lovelier' (Bailando nace el amor) con Fred Astaire y Rita Hayworth, en 1942.

Mirtha fue contratada por los Estudios Lumiton para protagonizar sus películas por los siguientes 5 años, convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la corriente cinematográfica que se denominó “comedias blancas”, que mezclaban el humor y el romance.

Lumiton fue fundada por un grupo de médicos que ya habían incursionado en la radio y realizado la 1ra. transmisión radial, en agosto de 1920: Enrique Telémaco Susini, César José Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica.

Lumiton rodaba las películas en 4 semanas con un sistema de trabajo en el que durante el rodaje los empleados debían vivir en los estudios, no pudiendo salir de los mismos sin autorización.

Lumiton lanzó a estrellas como Luis Sandrini, Mecha Ortiz, Niní Marshall, Hugo del Carril y Mirtha Legrand.

Mirtha trabajó en películas como “El viaje”, “Claro de luna”, “Safo, historia de una pasión”, “Mi novia es un fantasma”, “La casta Susana”, “Un beso en la nuca”, y la trilogía de "La pequeña señora de Pérez", que protagonizó junto a Juan Carlos Thorry.

En total fueron más de 30 películas, 10 obras de teatro, 3 series de televisión y 2 ciclos de radio: Mirtha fue una de las reinas de la Edad de Oro del cine nacional. (Muchos de los grandes éxitos de ella serán emitidos en el día de su cumpleaños por el Canal Volver: "En la ardiente oscuridad", "Cinco besos" y "La vendedora de fantasías").

Los almuerzos

Mirtha Legrand se había alejado de la vida pública tras la muerte de su madre Rosa, cuando Alejandro Romay, el director-propietario de Canal 9, le ofreció conducir su propio programa, que sería denominado 'Almorzando con las estrellas'.

Se estrenó el 03/06/1968: Mirtha compartía un almuerzo con comensales de la farándula. Más tarde fue rebautizado como 'Almorzando con Mirtha Legrand' por el propio peso de la conductora, y comenzó a invitar a otras personalidades.

En 1973, después de una discusión con Romay, el programa pasó a Canal 13. En 1974, después de que Juan Perón estatizara los canales de TV, un comentario de Soledad Silveira en el programa provocó que fuese levantado al día siguiente. No volviron hasta junio de 1976, ya con el Proceso de Reorganización Nacional, por Canal 13, que gestionaba la Armada.

El 01/05/1980 se transmitió por primera vez en colores. Debido al incendio que destruyó ese año gran parte de las instalaciones del canal, los almuerzos fueron realizados en el Alvear Palace Hotel, hasta diciembre.

La historia de los 'Almuerzos' fue con muchos conflictos, y ha sobrevivido a despidos diversos, polémicas varias, el fallecimiento del marido de Mirtha, Daniel Tinayre (1994), y de su propio hijo, también Daniel (1999),

Son recordados los cruces de Legrand con algunos personajes como Eduardo Duhalde, Victoria Vanucci, Daniel Scioli, Andrea del Boca, Néstor Kirchner, Solange Bellone, Roberto Piazza, Silvana Suárez y Mauricio Macri, entre tantos otros.

Recientemente ha concluído una temporada más en la ciudad balnearia: "Me despido hasta el año que viene de Mar del Plata, gracias ustedes y a Canal Trece. No me olviden porque yo nunca los voy a olvidar".

Para los 91, 60 invitados en la casa de Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi, para homenajear a 'La Chiqui' y su hermana 'Goldie', con gastronomía de Franciso Sade, quien preparó el menú para todos (bocaditos de guacamole, blinis de salmón ahumado, pinchos de langostinos, paquetitos de queso de cabra, focachitas capresse, mozzarellas crocantes con panko, mini quiche lorraine (tartas saladas) y shots de ceviche de pescado blanco; luego risotto con hongos y crocante de queso parmesano, o salmón rosado con salsa holandesa, crocante de papa y vegetales asados; postre de tarta tibia de manzana con canela y helado y volcán de chocolate con helado. Para las velitas, rogel para una, y de chocolate con mousse para la otra.