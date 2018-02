Longobardi, furioso: "Esta administración es incompetente"

"Tenemos muy pocas herramientas pero una voluntad de hierro para derrotar a la inflación", reconoció el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne el pasado jueves 22/02 en el Foro Nueva Economía, que se realizó en Madrid, España.

Esto rápidamente generó repercusiones en la Argentina, sobre todo por la facilidad que planteó el entonces candidato Mauricio Macri en 2015 para resolver un grave problema que sufren los ciudadanos de a pie desde 2007 cuando se dispararon los índices sin control alguno.

Luego de repasar lo más importante de la agenda mediática de este viernes 23/02 y aclarar que le parece un disparate que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal esté ofreciendo dinero de los contribuyentes para pagar presentismo a los docentes por algo que debiera cumplirse sin demasiados problemas, el periodista Marcelo Longobardi abrió fuego contra el sincericidio del ministro:

"Otro tema que me llamó la atención, a pesar de que admito que la franqueza, el sinceramiento y el realismo son un valor de este gobierno, es el comentario del ministo Dujovne. Me llenó de dudas lo dicho nada más y nada menos que en España, cuando admitió que el gobierno del presidente Macri tiene la voluntad de bajar la inflación pero carece de las herramientas.

No sé si fue una frase poco feliz, si se le escapó, si no lo debió haber dicho, pero vamos a tomarlo como que no fue un furcio y que el gobierno dice las cosas como son y que, efectivamente, frente a los inversores y empresarios el ministro Dujovne dijo la verdad.

Ahora, a mí me parece que la misión de una administración y de un gobierno competente es tener las dos cosas: la voluntad y las herramientas porque, si no, no van a ningún lado.

Entonces, la gracia del asunto es combinar la voluntad con las herramientas.

Entonces, me parece que alguien del nivel de Dujovne debiera resolver el incoveniente.

Supongo que cuando el ministro Dujovne vuelva a Buenos Aires comenzará a diseñar las herramientas que acompañen como corresponde la voluntad del Gobierno para combatir la inflación".