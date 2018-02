Cristina cargó contra Vidal por el cierre de escuelas del Delta

La semana pasada se conoció que el Gobierno de María Eugenia Vidal decidió cerrar cuatro jardines de infantes y cuatro escuelas primarias situadas en las islas de San Fernando, lo que generó críticas de parte de los gremios y de los isleños. Y este viernes (23/02) Cristina Fernández se hizo eco de la noticia y compartió en su cuenta de Twitter un video publicado por Unión Ciudadana cuestionando esta medida.

Las escuelas del Delta tienen vidas: cerrar esas escuelas es cerrarles el futuro.#VidalCierraEscuelas pic.twitter.com/B992A5TbwF — Unidad Ciudadana (@UniCiudadanaAR) 23 de febrero de 2018



Cabe recordar que el gobierno bonaerense dispuso “reagrupar” los alumnos de estas instituciones situadas en las islas de San Fernando, junto a estudiantes de otros establecimientos de la zona. Son cuatro jardines de infantes y cuatro primarias que tendrán una “clausura temporaria”, aunque las autoridades provinciales informaron que estará garantizado el funcionamiento del sistema educativo en el Delta y que no habrá reducción del plantel docente.



La decisión provocó la reacción de los gremios y también hubo planteos de pobladores isleños a través de las redes sociales.

Desde la Dirección de Escuelas se informó a la región educativa el plan de “reorganización” de los centros de enseñanza. Son establecimientos que tienen anotados entre 7 y 18 estudiantes. El esquema prevé llevar 91 estudiantes a otros colegios cercanos para que puedan desarrollar “un proyecto de integración más amplio”. Las primarias que dejarán de funcionar tenían un plan pedagógico por módulos: los alumnos cursaban 1ro., 2do., y 3er. grado, o los tres últimos años en forma grupal y compartían el espacio con compañeros de distintas edades. “Ahora podrán asistir al aula con menores de su misma edad y con una docente por grado”, explicaron en el ministerio.



“Cerrar una escuela es matar un arroyo. Dejará de pasar la lancha, no vendrán operarios, el lugar quedará aislado”, planteó Silvia Galarza, directora del jardín 904, del arroyo Feliciaria, uno de los establecimientos que dejarán de funcionar. “Fue una determinación unilateral que pone en riesgo comunidades”, aseguró por su parte Vanesa Zaffaroni, secretaria de Suteba San Fernando.



“Priorizamos el desarrollo pedagógico del alumno. Van a comenzar a estudiar en una escuela similar a la que estaban, pero con mayor estructura y con sus pares. Mejorará la sociabilidad de esos menores. Tenemos que poner el foco en la educación de los alumnos, que puedan compartir actividades con compañeros de la misma edad e integrarse”, fue la explicación oficial. “Tenemos que darle al docente la oportunidad de desarrollar los proyectos áulicos. No es lo mismo dar clases con 4 o 5 alumnos y de distintas edades que con 20 de la misma edad. Se aprende mejor en cuestiones educativas y también en acciones sociales como el simple hecho de compartir o trabajar en equipo”, fue otro argumento de los directivos.



En el gobierno informaron que en todos los casos, está garantizado el traslado a los nuevos institutos de enseñanza. Y las fuentes laborales de docentes y directivos. “Tendrán lanchas y transporte. Ninguno tardará más tiempo en llegar al aula que lo que demoraba hasta ahora. Muchos de ellos debían hacer trasbordos y estaban más de 3 horas en las embarcaciones”, aseguraron funcionarios consultados por Clarín. También dijeron que se busca asegurar que tengan actividad todos los días. “Muchas de estas instituciones educativas están ubicadas en sectores donde la bajada del rio no permite, en diversas oportunidades, que las embarcaciones puedan llegar y así, los chicos perdían días de clases”, aclararon.