Incómodo momento para Dujovne en Madrid: "¡Usted está mintiendo!" (Video)

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, pasó un acalorado momento este viernes en Madrid cuando se cruzó con un profesor universitario que le reprochó mentir sobre los datos de pobreza.

El intercambio de alto voltaje se produjo en medio de un foro realizado en la capital europea. "Creemos que vamos a poder mejorar la calidad de vida de los argentinos, la pobreza comenzó a bajar, del 32% ya estamos en niveles cercanos al 28%, y no tenemos dudas de que va a seguir bajando", dijo el funcionario al intervenir en una tribuna de debate organizada por la agencia EFE, en Casa América.

Tras la exposición, en el momento de las preguntas, Jorge Fonseca Castro, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, trasladó una pregunta a Dujovne a través del moderador, en la que rebatió estos datos de pobreza: "Antes era del 28% y ahora era es del 31,9%", sostuvo el catedrático.

"Creo que aquí el problema es que el profesor de la Complutense toma la estadísticas del INDEC" del gobierno anterior, retrucó el ministro, quien luego fue interrumpido por su interlocutor, que lo acusó de "mentir", tras atribuir esos datos a la Universidad Católica Argentina. "Usted está mintiendo y lo sabe", disparó Fonseca quien también acusó al gobierno de Cambiemos de ocultar la cantidad real de pobres.

"El Instituto Oficial de Estadísticas y Censos no medía la pobreza durante el kirchnerismo para ocultar las cifras y debemos tomar la primera cifra del INDEC, luego de la intervención aberrante del señor (Guillermo) Moreno, comandada por la presidenta (Cristina de) Kirchner durante su gobierno", insistió el ministro. "Y la primera cifra relevada con el índice recuperado es superior al 32% y ahora se sitúa en el 28%", buscó aclarar Dujovne.

Video: Minuto 33.19:

Bajo la misma modalidad de preguntas al entrevistador a través del moderador, Fonseca acusó al ministro de tener su patrimonio en cuentas offshore. Al término del tenso encuentro, el funcionario se refirió al cruce ante cronistas argentinos. "No me puso incómodo, pero los modos no eran los mejores", comentó el ministro después del episodio.

Sin embargo, Dujovne admitió que "siempre" le molesta cuando comparan al actual Gobierno de Cambiemos "con datos del kirchnerismo usando datos del INDEC intervenido", ya que "responde a la lógica psicopática y mentirosa del gobierno anterior". Sobre su dinero en el exterior, dijo: "Mi patrimonio está declarado y presentado ante la Oficina Anticorrupción".

Según el CV publicada por la UCM, Fonseca es doctor en Economía, especialista en Economía Aplicada y Estructura Económica Mundial, director del Grupo de Investigación sobre Globalización y Desarrollo en la Economía Mundial (GIGYDEM) y miembro de Grupo de Investigación "Polarizing Trends in the World-System", de la Universidad de Yale.

Sus principales "líneas de investigación" abordan temas relacionas con la globalización y su crisis; las dimensiones de la polarización en la economía-mundo; el papel de las empresas transnacionales en el proceso de polarización; los procesos de desarrollo/subdesarrollo en América Latina, y la Argentina, desde el punto de vista de la "economía política crítica del proceso capitalista".