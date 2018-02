Fiebre amarilla: Confirman el 2do. caso en la ciudad de Buenos Aires

Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron un nuevo caso de fiebre amarilla importado en la región. Se trata de una mujer, de 45 años, que volvió de sus vacaciones en Aractiva, en Isla Grande (Brasil), una de las zonas de riesgo para la transmisión del virus. Afortunadamente la mujer no necesitó internación y está evolucionando bien, indicaron los profesionales médicos.



La paciente no estaba vacunada y había viajado entre el 29 del mes pasado y el 10 de febrero. Según trascendió desde el Ministerio de Salud porteño, presentó los síntomas de fiebre, cefalea intensa, dolor retrocular, erupción cutánea, dolor abdominal leve y náuseas. Una vez en la Argentina, los médicos sospecharon que era dengue, pero los resultados del laboratorio dieron negativos.



Cabe recordar que el lunes pasado se conoció el primer caso de este tipo, un joven de 28 años que también había viajado a Brasil y no se había vacunado. El hombre estuvo la primera quincena de febrero en Río de Janeiro y San Pablo, ambas zonas consideradas de riesgo. Las autoridades aseguraron que ya estaba estable, pero reiteraron las recomendaciones para evitar futuros casos.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, la principal medida de prevención es la vacunación de las personas que viven en zona de riesgo, especialmente aquellas con un contacto cercano a la naturaleza. Las autoridades aconsejan hacer una consulta previa con un médico de cabecera, antes de aplicarse la inyección.



La vacuna contra la fiebre amarilla es accesible y una sola dosis es suficiente para obtener inmunidad y protección de por vida, sin necesidad de una segunda dosis de refuerzo.

La fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa de origen vírico que se transmite por la picadura de un mosquito de los géneros Aedes y Haemogogus infectado con el virus.