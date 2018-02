Filtración de escuchas: Según Canicoba, Majul "podría haber incurrido en delito"

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral consideró que la filtración de escuchas judiciales a Cristina Fernández puede constituir un delito, luego de que en las últimas horas se dieran a conocer nuevos diálogos entre la ex presidente y Oscar Parrilli.



"Como juez veo muy mal la filtración de las escuchas", enfatizó Canicoba Corral, quien consideró que "es delito violar cuestiones secretas y difundir escuchas que surgieron en un juzgado, pero hay que ver cuál fue la modalidad de la filtración".



Canicoba Corral recordó que en su momento el ex secretario general de la Presidencia realizó una denuncia por difusión de escuchas y estimó que ahora ampliará esa presentación, algo que anticipó el ex funcionario días atrás.



"Todavía no hay calificación de delito porque no sabemos el modus operandi" de la filtración, explicó el juez en declaraciones a FM La Patriada.



El magistrado explicó que "se está investigando la filtración, pueden venir del juzgado de Ariel Lijo o el de María Servini de Cubría, aunque es muy difícil determinar de dónde salieron".



Y precisó que el periodista "Luis Majul podría haber incurrido en un delito por la filtración de las escuchas, pero depende de la modalidad".



"Si encontró la cinta de grabaciones tiradas en la calle no cometió un delito, si las compró o se las dio un funcionario público ya es otra cosa", agregó.

# "Taiana es un pelotudo"

En una nueva serie de escuchas ordenadas por la Justicia y difundidas por el programa del periodista Luis Majul en Radio Berlín, se la puede escuchar a la ex presidente en diálogo con el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno Oscar Parrilli.



En las conversaciones, la ex mandataria critica a la vicepresidente Gabriela Michetti, a la diputada Elisa Carrió, a la dirigente Margarita Stolbizer, y hasta a quien sería su compañero de fórmula para las elecciones de 2017, Jorge Taiana.



Estas escuchas fueron ordenadas por el juez Ariel Lijo en el marco de una causa en la que se investiga a Parrilli por supuesto encubrimiento contra Ibar Pérez Corradi.



> 9 de septiembre de 2016, Cristina y Parrilli conversan sobre un pedido de remover al juez Daniel Rafecas. Diálogo:



CK: Escuchame un cachito Oscar, lo de Rafecas cayó muy mal.



OP: Lo de Rafecas, no. Se fueron de mambo. Se fueron de mambo, sí.



CK: Ahora buscan disciplinar a la Justicia.



OP: Claro, sí, presionarla.



CK: Si esto hubiera pasado durante nuestro gobierno…



OP: No… A nosotros nos imputaban, a nosotros nos imputaban lo que ellos son.



CK: Exactamente.



OP: A nosotros nos imputaban lo que ellos son ¿viste? Querían, decían que no respetábamos la independencia de los poderes, que no respetábamos la libertad de prensa, que perseguíamos a la gente, que intimidábamos. Esa es las cosas que nos decían. Y son ellos.



CK: Las transferencias. Se dice transferencia o proyección.



OP: Esos son ellos.



CK: Les salió mal lo de Rafecas, me parece.



OP: Sí, yo creo que hay mucha bronca y además, ¿sabés lo que veo? Yo no sé lo que pasa con los tipos que votaron a Macri, pero a la gente nuestra la afianza. Que es lo que tenemos que aprovechar, mirar en este momento.



> Cristina contra Gabriela Michetti, a quien se refiere como "María Pureza"



CK: ¿Viste lo del tipo de Vialidad pagándose los cursos de coaching con la actriz?



OP: ¿Ah sí? ¿con quién?



CK: Iguacel es el presidente de Vialidad Nacional…



OP: Sí



CK: Es lo mismo que… ¿te acordás cuando la Fernández Meijide le pagaba al profesor de tenis con el ministerio?



OP: Sí



CK: Bueno, es lo mismo. La actriz Cecilia Maresca tiene una, ¿cómo se podría decir?, un instituto, una asociación donde hace coaching, te enseña discurso, oratoria.



OP: Ah, claro.



CK: Y este paga 25 mil mangos por mes para…



OP: Para recibir clases.



CK: Sí, pero las paga Vialidad.



OP: Vialidad, sí. Bueno, ahí lo que está avanzando es el contrato del novio de la Michetti que tenía con la Ciudad y todo lo demás. Eso va, no sé hasta dónde estará dispuesto a avanzar Lijo.



CK: A mí me dijeron que el tipo es un tránsfuga. Un tránsfuga mal. El de la Michetti. Mal pero mal, mal.



OP: Sí, no sería raro que se lo hayan metido.



CK: Nooo, son esos tipos, esos buscas.



OP: Pero lo mandaron a hacer negocio, débil.



CK: Se acercó a la mina… y a la mina está paralítica, pobre.



OP: Sí, sí.



CK: La utiliza a la mina y la mina que tampoco es trigo limpio. Que era María pureza y María pureza parece que no existe.



OP: Si, si. No era tan Heidi…



> Contra Stolbizer:



CK: Y Stolbizer no desmintió nada del Banco Hipotecario.



OP: No, no, por eso, se calló la boca. Yo la estoy esperando…



CK: Hay que decirle, hay que averiguar toda la historia del Banco Hipotecario.



OP: Ya lo encargué eso. Ya lo encargué, pero yo estoy esperando que pase un tiempito. Voy a ver si efectivamente o no presentó la denuncia y voy a hablar con Dalbón para, como Instituto Patria, le hagamos daños y perjuicios.



CK: Claro.



OP: Por difamación. Meterle una cosa.



CK: Es una hija de puta, es una hija de puta, es una hija de puta.



OP: Sí, sí, para que sienta.



CK: Es una hija de puta, pero el que la mandaba a hacer todo eso era Massa.



OP: Bueno lo otro que me contaron es la pelea que tiene con la Carrió. En la Cámara, ni se miran.



CK: Y pero…. Mirá, vos sabés que yo a la Carrió no la puedo ver ni en cajita pintada, pero la verdad que esta gorda al lado de la Carrió...



OP: No, nada que ver.



CK: No tiene ni para empezar.



OP: Ni para empezar.



CK: Ni para empezar, por favor. Primero es una ordinaria mal, muy ordinaria.



OP: Sí.



CK: Muy desagradable. Y la cabeza, no vas a comparar la cabeza de una con la otra.



OP: De una con la otra.



CK: No, la gorda Carrio es, escúchame, no.



OP: No, pero viste en las comisiones, cuando hablan en las comisiones.



CK: De la oposición, de la oposición la más inteligente que hay es la gorda Carrió.



OP: Es la gorda Carrió.



CK: Pero olvídate. Te lo incluyo a Massa y a todo el mundo ahí adentro.



OP: Sí, sí.



CK: Es lo más lúcido que tiene la oposición.



(...)



OP: Bueno, dice que en el coso, la gasta. Y la hace callar la boca. Y le tiran cosas de historias de ella ¿viste? Entonces, le cierra la boca.



CK: Si la gorda, esta gorda no puede explicar cómo vive. Ninguna de las dos puede explicar cómo viven.



OP: Sí, sí.



CK: Nadie. Muy poca gente puede explicar cómo vive.



OP: Exactamente.



CK: Y los que podemos explicar cómo vivimos somos lo que más atacados somos.



OP: Sí, sí.



CK: Ojo, ojo. Yo puedo explicar cómo vivo y de qué vivo. Además con el nivel de vida que yo tengo. Mi nivel de vida. Porque a ver: yo no ando paseando por el mundo, ni mis hijos tampoco.



> "Pichetto le entregó la Justicia a Macri para que nos haga mierda"



CK: Ayer decía la Romina Manguel que ya tenían los nueve votos para destituirlo a Rozanski. ¿Rozanski es el de La Plata?



OP: La Plata, si.



CK: Uno que es pelirrojo creo el juez, a Freiler y a Rafecas.



OP: Que hijos de puta.



CK: Sí.



OP: Ahora eso es complicidad de los nuestros.



CK: Y uno que arregló con estos, me parece que es Rafecas. Desestimó enseguida la denuncia contra Marcos Peña y el fiscal Delgado apeló.



OP: Ahora, ahí hay entrega de los nuestros Cristina. Ahí en el Consejo de la Magistratura. Pichetto no es ajeno a eso, estoy convencido.



CK: Olvidate.



OP: Pichetto le entregó la Justicia a Macri para que nos haga mierda a vos y a todos nosotros.



CK: Sí, claro.



OP: A cambio de la impunidad de él.



CK: De él y de su hijo.



> El 26 de julio de 2016 la ex mandataria habló con Parrilli sobre quien eventualmente sería su compañero de fórmula en 2017, en torno a un homenaje a Hugo Chávez y los posibles disertantes durante el evento.



CK: Escuchame, ¿hablaste ya con la gente de la Embajada?



OP: Sí, hablé con el embajador y ya quedamos mañana juntarnos. Yo además le dije que yo había hablado con vos y que vos dijiste que levantemos todos y que hagamos el homenaje a Hugo.



CK: Sí. Ahora lo van a hacer por Telesur, van a mandar las cámaras de Telesur, seguramente.



OP: Y sí, sí, seguro. Ahí va a estar Estela Calloni, el embajador y alguien nuestro. No sé… yo estaba pensando a ver quién te parece que pongamos nuestro ahí que nos sirva.



CK: A ver…



OP: Estaba pensando algún pibe, algún joven.



CK: ¿Vas a estar vos?



OP: Sí, yo los presento. Después me quedo. Los presento y después los dejamos en el panel ahí.



CK: Ah, porque van a hacer un panel.



OP: Claro, hacemos un panel de tres y siempre un moderador. Entonces yo voy primero, los presento, después me siento abajo y hablan panel y moderador, ese es el esquema que siempre armamos.



CK: Bien.



OP: Va a haber un video de Hugo y querían hacer una actividad musical. Voy a ver qué es lo que tienen.



CK: Se puede hablar… dejame pensar un poquito. Puede ser.. ¿y por qué quieren que sea uno nuestro? ¿Un embajador?



OP: El que nosotros elijamos, en nombre del Instituto Patria , o no necesariamente, alguien que a nosotros nos sirva.



CK: Filmus ¿Filmus?



OP: Filmus puede ser. Otra jugada que podemos hacer, jugar un poco más lo llamo a Taiana ¿si te parece? Para comprometerlo a que venga a poner la trucha.



CK: Te va a decir que no el boludo ese.



OP: Bueno, viste.



CK: No, no no no, ese es un pelotudo, olvidate. Eh…



OP: ¿Qué otro teníamos nosotros de Cancillería ahí?



CK: Y de Cancillería, sino puede ser Rossi, al chivo Rossi



OP: Al Chivo y bueno y le damos, porque va a tener visibilidad el que hable obviamente.



CK: El chivo habla muy bien.



OP: Bueno lo llamo y le digo al Chivo.