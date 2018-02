De este problema no se sale sin situaciones conflictivas

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Pronóstico Bursátil). Tan solo dos preguntas de un periodista español hicieron falta para desnudar la puesta en escena de un Gobierno que económicamente esta absolutamente "jugado" a tratar de contener las variables, rezar para que el contexto internacional se mantenga al menos como hasta ahora y llegar a Octubre de 2019 con chances para que María Eugenia Vidal gane las elecciones Presidenciales.

La primera, la inflación, cuya respuesta fue desopilante: "Tenemos pocas herramientas pero la férrea voluntad de combatirla."

La segunda, el ministro de Finanzas de un país que viaja a otro a seducir a inversores tiene sus ahorros en una cuenta 'offshore'.

Si no fuera porque el que suscribe desea fervientemente que a este Gobierno le vaya bien, es motivo suficiente para reír y/o llorar.

Pero si sólo se tratase de formas de comunicar no sería tan grave, lo gravedad es que el proceso de deterioro se acelera semana a semana.

Duran Barba se ocupa de instalar las bombas de humo en lugares bien estratégicos: sindicalismo, el Papa y la más genial de todas, el aborto.

Y está bien, ¿cuánta gente sabe "leer un balance del Banco Central" y cuántos de los que lo saben hacer tienen ganas de hacerlo?

¿Cuánta gente se sienta frente a una laptop y calcula los déficit de balanza, financiero, fiscal, agregados monetarios, etc...?

Los que sí lo hacemos nos dividimos en varias especies:

> los que gustan de llamar la atención para levantar minas;

> los que necesitan mantener un personaje y vender libros;

> los que guardan mesura por si les suena el teléfono de Balcarce 50;

> los profesores de Facultad que hablan una vez, y al cabo de unos días sus dichos se pierden en el olvido colectivo; y

> los que mantienen el perfil bajo, tratan de no apartarse del pragmatismo, argumentar en base a datos fácticos y opinar con total libertad de conciencia.

Ud. sabrá adonde ubicarnos, pero de lo que estamos seguros es que a este ritmo de los acontecimientos la situación es de tal gravedad que hasta puede hacer peligrar la continuidad del mandato del Presidente hasta el final.

Del problema en la que está inserta la Argentina no se sale sin situaciones conflictivas.

El país está literalmente en quiebra:

> no ingresa un dólar genuino por ningún concepto,

> no alcanzan los ingresos para solventar los gastos mensuales, y

> estamos endeudados a más de la mitad de lo que producimos.

Y para colmo de males, no crecemos porque no se pueden generar las condiciones necesarias para volver a empezar.

Pero el Gobierno se resiste a afrontar el costo político, pelear la calle, ejercer y hacer cumplir la ley, se deja correr tanto por derecha como por izquierda y apuesta al largo plazo. Hacerlo bajo las actuales condiciones es un error de diagnóstico de proporciones, pero todavía el ciudadano de a pie no lo termina de notar, recién comienza el año, a medida que las clases comiencen, las tarifas golpeen, llenar el tanque de combustible sea una proeza, la tasa de las Lebacs y los plazos fijos pierdan con un tipo de cambio que sube, despacio, pero sube, los tiempos se van a acelerar.

Es tal la incapacidad que están demostrando que se está logrando algo impensado: el Peronismo intenta unirse rápidamente porque se siente con chances para el 2019, y no le faltan razones.

Entonces, ¿qué está esperando Cambiemos para remover gran parte del Gabinete de Ministros, designar un ministro de Economía con un equipo que responda y actúe en línea con los objetivos y plazos que se plasmen en un Plan Integral y retomar la agenda prometida y responderle a su electorado que lo llevó a ganar las elecciones en dos ocasiones....?

No es un dato menor el salvataje al juez Daniel Rafecas, tampoco lo es que en los estadios se empiecen a escuchar cánticos contra el Presidente, salvo en uno, claro. Ni tampoco que a tres meses y una semana no sepamos absolutamente nada del ARA San Juan y sus 44 tripulantes y que tampoco se decretara un duelo con banderas a media asta.

---------------

---------------

Febrero se fueron de Lebacs US$ 5.000 millones, Marzo será aún peor, no menos de US$ 7.000 millones, Abril otro tanto, y la esterilización vía mercado secundario cada vez más complicada. Hasta cuando aguantan el BCRA y sus satélites Nación, Provincia vendiendo billetes baratos y Luis Caputo emitiendo deuda, no lo sabemos con certeza, lo que sí sabemos que el final lo conocemos.

Siguen creciendo los pasivos no remunerados del BCRA respecto a la Base Monetaria, ahora se suman las Leliq, que de $ 38.616 millones pasaron a $ 124.857 millones.

Al Plan que llevó adelante José Alfredo Martinez de Hoz lo detonó un factor externo, ya explicado oportunamente es este editorial ("De Deudas, Internas y Expresiones de Deseo", septiembre 2016); y el deterioro fue un proceso similar a este al principio, hasta que el mercado entendió que la situación no daba para mas y salió a cubrirse vía compra de dólares, detrás vino el pánico de la gente y en pocos meses el dólar subió mas de quince veces.

Hoy esta situación, de no cambiar a tiempo, ¿puede repetirse? Absolutamente, sin ninguna duda. De hecho ese proceso ya se inició, y cuanto mas tiempo pasa, menos tiempo queda.

En términos de mercado, el Merval "flota" y achica el volumen, mientras los mercados internacionales aguanten, en el plano local se seguirá flotando.

Ya en el pasado editorial hablamos acerca de la similitud en el proceder de los mercados estadounidenses hoy con Octubre de 2007, por ahora sigue haciéndolo, quizá veamos una caída adicional del Dow Jones y luego hacia Abril se llegue a los 27.000 puntos, pero la inflación en USA viene asomando y allá se la toman en serio.

La Fed empieza a sopesar un QE4, un nuevo Plan Cuantitativo, señal que esperan nubarrones durante el año, (GE) General Electric -líder si las hay- opera en New York tal como operaba Lheman Brothers antes de su quiebra, la manipulación del índice de volatilidad: son señales a tener en cuenta.

Y por ultimo: es interesante cómo el rendimientos de la tasa de los bonos del Tesoro se sostienen pese a un prolijo vuelo a la calidad por parte de los fondos estadounidenses mientras existen dos oferentes muy fuertes como Japón y China que venden en cantidades llamativas, ¿que estarán viendo los asiáticos...?

Hasta el 23 de Marzo nos despedimos, nos toca un tiempo para recargar energías.