5to. insulto futbolero a Macri: San Lorenzo, River, Huracán, Chacarita y Lanús

"(...) De Andreis es un nexo clave del Gobierno con la AFA. Junto al renunciado Díaz Gilligan ensaya un nuevo modelo para el fútbol de nuestro país. Hace pocos días mantuvo una reunión con empresarios de diferentes ramas para explorar la transformación de algunos clubes con dificultades económicas en Sociedades Anónimas. El laboratorio estaría en cinco entidades del interior. La idea fue abonada por Paco Casal, el empresario uruguayo del fútbol, amigo de Díaz Gilligan.

El proyecto levanta dudas gigantescas. Por tres razones. Los clubes no tienen aquí una estructura apta para tal experimento. Forman parte además un patrimonio cultural muy arraigado en la sociedad. Los inversores demandarían reglas jurídicas claras que no existen. O que tantas veces no se respetan.

El proyecto navega, por otra parte, en un ambiente contaminado por las suspicacias que empezaron a rozar al mismo Macri. Tales suspicacias hicieron estallar aquellos repudios en San Lorenzo, River y Huracán. Nadie en el Gobierno sabe como podrían continuar. El fenómeno resulta difícil de descubrir y controlar a través de las redes sociales. La especialidad del macrismo. (...)".

Eduardo van der Kooy,

Diario Clarín, 25/02/2018



El asunto del fútbol se complica notablemente, y no es bueno para Mauricio Macri, considerando las puteadas en 5 estadios: San Lorenzo de Almagro, River Plate, Huracán, Chacarita y Lanús:

Se ve que la hinchada de #SanLorenzo no lo quiere mucho al presidente Mauricio Macri... pic.twitter.com/f2BMQ3tsRz — César Luis Merlo (@CLMerlo) 17 de febrero de 2018

Cancha de Huracán ahora.

Se cortó la luz y entonan el hit del momento pic.twitter.com/vna0bw6L4S — Urgente24.com (@U24noticias) 24 de febrero de 2018

Otra fecha, y otro equipo que expresa su bronca ante Boca y su red de corrupción. A la de San Lorenzo y River se suma la hinchada de Chacarita en repudio a Mauricio Macri y los contantes fallos que favorecen a Boca pic.twitter.com/M7qFrvPXAD — Juan Pablo Bomba (@jpbombaok) 26 de febrero de 2018

El "hit del verano" contra Macri se escuchó en la cancha de Lanús pic.twitter.com/5QafGKXZSS — El Destape (@eldestapeweb) 25 de febrero de 2018

Al Presidente de la Nación, ex presidente de Boca Juniors y autotitulado 'fanático del fútbol' le resulta casi trágica la situación.

Él le hizo reclamar al presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, que lo desvinculara de las quejas por malos arbitrajes que los simpatizantes del club achacan a Macri, vinculado a Daniel Angelici, vicepresidente formal pero presidente real de la Asociación del Fútbol Argentino y del club Boca Juniors.

El asunto se complica mucho porque aparecen la reforma del fútbol argentina y los contratos de televisación de los partidos.

Al respecto, desde una cuenta en Twitter mucho se alimentó la versión de que la caída de Valentín Díaz-Gilligan, colaborador de Macri, tuvo que ver con una interna del fútbol. Para colmo Casal, vía Enzo Francescoli, parece vinculado a River, en cuya conducción se desempeña Díaz-Gilligan.

Es cada vez mas obvio que uno de los grandes ganadores en #FIFAGate es Francisco "Paco" Casal. Mientras sus rivales mediáticos terminaron imputados y condenados, el empresario Uruguayo usó las revelaciones de la fiscalía para adelantar sus propios intereses. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

En Octubre 2016, Casal demandó a Torneos, Fox, CONMEBOL, y varios de sus oficiales y empleados en corte federal en Miami, acusando a ellos de formar parte de una conspiración con el fin de negarle la oportunidad de comprar los derechos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

Casal había acusado a algunos de ellos de dicha conspiración antes, con una denuncia criminal hecho en Montevideo en diciembre 2013. Pero en el momento, Casal no tuvo acceso a pruebas de tal acusación. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

A través de varios años, Casal había hecho ofertas a CONMEBOL para comparar los derechos a los dos torneos, pero siempre siempre fueron rechazados a favor de ofertas económicamente inferiores hechos por T&T, la empresa controlada por Torneos y Competencias y Fox. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

Muchas personas dudaron que Casal tenía el dinero necesario para solventar ofertas tan grande, pero Casa argumentaba que el motivo por tanto rechazo de parte de CONMEBOL debía de ser corrupción: que T&T pagaba sobornos a cambio de los derechos. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

Sin embargo, su denuncia en Uruguay no fue a ningún lado...hasta Mayo 2015, cuando la fiscalía norteamericana anuncio públicamente su investigación de corrupción en futbol. Un gran parte del caso tenía que ver con Copa Libertadores y Copa Sudamericana. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

Y los peritajes y revelaciones del caso, conocido como #FIFAGate, enseñaron que Casal tenía razón: Fox y Torneos sí pagaban sobornos a oficiales de CONMEBOL, y estos pagos aseguraron que el precio quedó abajo del valor del mercado, y que no se cedía a nadie mas. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

Entonces Casal empezó a usar la información del caso criminal para hacer su demanda en corte civil contra CONMEBOL, Fox, Torneos, y sus oficiales y empleados, entre ellos Alejandro Burzaco, Eugenio Figueredo, y Juan Angel Napout. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

A la misma vez, Figueredo, imputado por la justicia en EEUU y arrestado en Zurich, terminó siendo extraditado a Uruguay, donde arrepintió y colaboró con la justicia. Entonces Casal incorporaba información de su caso para fomentar su demanda en Miami también. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

El caso en Miami sigue en pie y un posible juicio no sería hasta 2019 por lo menos. Pero hasta ahora, mucho va al favor de Casal. Poco tiempo después de levantar la demanda, Torneos arrepintió en NY, confesando de haber sobornado a oficiales de CONMEBOL por los derechos. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

Burzaco ya había arrepentido en Noviembre 2015, y también José Margulies, un hombre que T&T usaba como intermediario de pagar sobornos durante años. Sus confesiones detallan mucho sobre la conspiración. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

Luego en Noviembre 2017, el juicio de #FIFAGate empezó, y uno de los acusados fue Napout, quien fue presidente de la CONMEBOL después de Figueredo. Casal lo acusa, como los demás de rechazar sus ofertas para Libertadores y Sudamericana porque recibía sobornos. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

Especificamente, decía que Napout rechazó ofertas de las empresas de Casal en Mayo y Octubre 2015 aunque eran mucho mas grande lo que cobraba CONMEBOL en este momento: US$360 millones al año por los torneos 2019-2022, más US $170 millones por 2016-2018. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

Y que en Noviembre 2015, Napout juntó en secreto con gerentes de Fox para negociar un nuevo arreglo: entre $135 y $155 millones al año. Fue más que doble el contrato anterior, pero todavía menor que la oferta de Casal. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

Durante el juicio, los fiscales acusaron a Napout de recibir muchísimos sobornos por los derechos de las dos copas, y El 26 de diciembre, el jurado lo condenó a Napout por tres de cinco cargos en su contra. Ahora el Paraguayo está detenido y esperando su sentencia penal. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

Fue otra victoria para Casal. Tres personas y una empresa que él estaba acusando de conspiración en corte civil estaban condenados por conspiración criminal. El 26 de enero, la jueza en Miami decidió que la mayoría (aunque no todos) los cargos de Casal podrían seguir en pie — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

Y la semana pasada, Casal entregó de nuevo su denuncia, ampliada y modificada por segunda vez y pidiendo daños trebles además de todas las ganancias recibidas por los acusados. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

Todavía podría haber más revelaciones a su favor. Durante el juicio, vimos evidencias enseñado que Fox y sus empleados no simplemente sabían de los sobornos, pero participaban en su pago. Por lo tanto, algunos preguntan si Fox no terminará en frente de la corte en NY también. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

La ironía en todo esto es que Casal ha sido acusado, y no pocos veces, de ser corrupto. Durante el juicio, Burzaco atestiguaba que Casal "tenía experiencia sobornando todos los dirigentes de fútbol de la región" y que le ofreció coima para romper su contrato con CONMEBOL — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

Y hay varios trabajos periodísticos cuestionando la relación entre Casal y Figueredo, el presidente de la AUF cuando la federación aceptó, en 1997, una oferta de $50 millones de Casal por sus derechos en vez de otra oferta superior de $82 millones. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

Mas recientemente, Casal fue acusado en Ecuador de haber conseguido los derechos de la FEF en 2017 a través de manejos irregulares, entre ellos un pago de $1,2 millones "a cambio de nada" y fuera del contrato. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

Luego un servidor publico en Argentina dijo que los $1,2 millones dentro de una cuenta bancaria secreta en Andorra bajo su nombre (Díaz Gilligan) fue en realidad, dinero de Paco Casal. Hace 4 días Díaz Gilligan, subsecretario de la presidencia, renunció. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

Todo esto para decir que el tema Casal es un producto curioso de la investigación norteamericano. Hasta ahora, no hay indicaciones que la fiscalía de EEUU, ni otro país este investigando a él, y si le va bien en Miami, podría ganar mucha plata. Ya veremos... — Ken Bensinger (@kenbensinger) 23 de febrero de 2018

Importante: no solo en el fútbol insultan a Macri, pero es otro tema: