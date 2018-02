Díaz Gilligan, imputado por lavado de dinero

La fiscal Alejandra Mangano decidió dar curso a la investigación contra el flamante ex subsecretario General de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, quien la semana pasada fue denunciado penalmente por no declarar una cuenta bancaria de US$1.200.000 que tenía en Andorra, un paraíso fiscal, que pertenecía a una sociedad.

Mangano pidió que se lo investigue por lavado de dinero y solicitó al juez Claudio Bonadio que requiera a la Oficina Anticorrupción (OA) las Declaraciones Juradas del ex subsecretario General de la Presidencia.

La denuncia fue presentada por el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade, quien pidió investigar al funcionario por los delitos de lavado de dinero y omisión maliciosa en la presentación de declaración jurada de un funcionario público.



Recordemos que el pasado 19/02, y en medio de la polémica, Díaz Gilligan presentó su renuncia. Dirigentes del radicalismo y de la Coalición Cívica, que integran el oficialismo, habían sugerido que pidiera licencia hasta que se aclarara su situación. Pero para no dañar la imagen del Gobierno, el funcionario dio un paso al costado.

En una nota publicada en el diario español El País, Gilligan fue acusado de ocultar su participación en una empresa radicada en Gran Bretaña dedicada a transferencias de jugadores de fútbol, que mantuvo US$1.200.000 a su nombre en una cuenta en un banco del país europeo.



Díaz Gilligan abrió personalmente la cuenta en 2012 cuando trabajaba para el Gobierno porteño, que en ese momento encabezaba Macri, según reveló El País. La creó a nombre de una firma británica dedicada a negociar pases de jugadores de fútbol: Line Action.



"Ese diario tergiversó la realidad: la plata no es de Francisco Casal (representante de futbolistas) sino de Line Action. La empresa y la cuenta están declaradas en Gran Bretaña", afirmó Gilligan.



Lo que no dijo el exfuncionario es que esa sociedad a su vez estaba controlada por una panameña llamada Nashville North Inc. Panamá, al igual que Andorra, es un paraíso fiscal de los que aún existen en el mundo.



En 2014, cuando Díaz Gilligan fue designado director general de Promoción Turística, "dejó esa actividad". En ese sentio, Díaz Gilligan reiteró en varias oportunidades que "todo eso fue una actividad privada, por lo que no hubo defraudación de fondos públicos".



Por su parte,