Oficial de la PSA mató a un ladrón que le robó con un arma falsa

Un oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) mató a uno de los tres delincuentes que pretendieron robarle el auto en el que llegaba junto a su novia a su casa de la localidad bonaerense de Monte Grande. Este caso podría abrir nuevamente la polémica, después del caso Chocobar, que aún sigue siendo investigado por la Justicia. Sobre todo, porque el policía -de franco y de civil- le disparó a los ladrones cuando se disponían a huir y, en principio, todo indicaría que su vida y la de su pareja -al igual que la de terceros- no estaba en riesgo. De todos modos, aún restan hacer pericias y la Justicia se encuentra investigando.



Fuentes policiales aseguraron que el hecho ocurrió en las últimas horas en la calle Mariano Acosta al 300 de esa localidad del partido de Esteban Echeverría, en el sur del conurbano bonaerense, cuando el oficial sub ayudante de la PSA se hallaba junto a su novia, también miembro de la misma fuerza de seguridad, a bordo de un automóvil Volskwagen Gol. Ambos estaban de franco y de civil.



Según los investigadores, la pareja estaba llegando al domicilio que comparten y en ese momento fueron sorprendidos por tres delincuentes que pretendieron robarles el vehículo.



Los ladrones amenazaron con armas a ambos y se apoderaron de los efectos personales del hombre y de las llaves del auto, al cual se subieron con intenciones de escapar.



Sin embargo, en ese momento, el oficial de la PSA ingresó al garaje de su casa, se apoderó de la pistola calibre 9 milímetros reglamentaria de su novia, y pretendió resistir el asalto, identificándose como policía. Uno de los ladrones, que ya se encontraba dentro del vehículo, en el asiento del conductor, recibió por lo menos 5 impactos y murió. Los otros dos ladrones escaparon a pie.



Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el fallecido era menor de edad y que el arma que llevaba era una réplica.



Los investigadores aseguraron que tanto el oficial de la PSA como su novia, quienes se hallaban vestidos de civil y se encontraban franco de servicio, no sufrieron heridas ni lesiones en el hecho.



En tanto, los peritajes realizados en el lugar establecieron que el automóvil presentaba cinco orificios de bala.



El hecho es investigado por personal de la comisaría 1a.de Esteban Echeverría, que trabajan bajo las órdenes de la Unidad Funcional de Instrucción 2 de Lomas de Zamora.

Primero en C5N: Policía de la PSA mató a un ladrón que tenía un arma de juguete. Lo asaltaron en la puerta de su casa, disparó 8 veces pic.twitter.com/1d1Q9a1dst — C5N (@C5N) 26 de febrero de 2018