10 preguntas que te harán reflexionar sobre tu vida

Situaciones difíciles, traición o decepción amorosa, e incluso el dolor por la muerte de algún familiar o la pérdida del trabajo pueden ser circunstancias que saquen hasta el más fuerte de su centro y nublen su norte.

Si estás en una situación similar o la estuviste, te traemos 10 preguntas que te ayudarán a encontrarle sentido a la vida nuevamente. Recuerda que lo único que no tiene remedio es la muerte, todo pasa y el tiempo es un gran aliado.

1 ¿Cómo ves tu vida dentro de 5 años?

Piensa por un momento, cómo sería tu vida dentro de 5 años. Evalúa si continuarás en la situación en la que estás o no.

Quizás la idea de ese futuro te hace feliz y no quieres que cambie en lo absoluto. Sin embargo, está la posibilidad de que ese futuro es algo que no quieres vivir.

Este ejercicio consiste en hacer una reflexión sobre si la vida que llevamos actualmente nos lleva a ese ideal de vida soñado que queremos o tenemos que cambiar las cosas que hacemos.

2 ¿Qué harías si no tuvieras miedo?

El miedo es paralizante y cuando se trata de salir de nuestra zona de confort, inventamos cualquier excusa para quejarnos sin hacer nada por buscar soluciones y cambiar lo que nos molesta.

Piensa en las cosas que harías si no tuvieras miedo y a qué te atreverías. Visualiza esa situación que te gustaría vivir y hazlo sin miedo ¿Cómo te sientes?

3 ¿Cuáles son tus 3 mejores talentos?

A veces, muy seguido, vemos todos nuestros defectos, siendo incapaces de apreciar nuestros talentos.

¿Qué es lo mejor que haces?, ¿Qué te apasiona? Y la pregunta más importante: ¿Te dedicas a ello?

Estas 3 preguntas nos harán pensar en qué destacamos y por qué no nos dedicamos a lo que más nos gusta.

4 ¿Cuál es el sueño de tu infancia que no has cumplido?

Cada uno de nosotros tenemos un sueño de niño que nos imaginábamos cumplido al llegar a la adultez.

Piensa en lo que soñabas hacer cuando eras pequeño y qué ha sucedido para que no estés viviendo ese sueño ya: ¿Qué pasó que aún no lo logras realizar?

Pensando esto, puedes planear una estrategia que te acerque poco a poco a tu sueño de infancia.

5 ¿Qué es lo más importante de tu vida?

Por un momento pon tu mente en blanco y piensa en lo más importante de tu vida. ¿Qué te hace realmente feliz?

En base a eso, reflexiona sobre si ese algo está en tu vida o no. Quizás ha llegado el momento de cambiar algo o de cambiarlo todo.

6 ¿Te estás aferrando a algo que debes dejar ir?

Los seres humanos, por costumbre mayormente, tendemos a aferrarnos a cosas o personas que realmente deberíamos dejar ir, bien sea porque no nos aportan nada bueno o porque nos hacen daño,

Ha llegado la hora de evolucionar y cambiar. Es importante aprender a dejar ir, seguramente nos dolerá, pero al pasar el tiempo nos daremos cuenta que a veces hay que dejar ir cosas o personas para que entre aire nuevo a nuestra vida.

7 ¿Vives tu vida para ser feliz o para hacer feliz a los demás?

Si pensamos detenidamente en nuestra vida, a veces podemos darnos cuenta de que estamos viviendo y eligiendo lo que hace feliz a otros, no lo que nos hace feliz a nosotros.

No es cuestión de satisfacer permanentemente a los demás, sino de ser felices. Aquí debemos distinguir en lo que pensamos nos hace feliz y lo que nos hace feliz realmente.

8 ¿Qué harías diferente en tu vida si sabes que nadie te juzgará?

La opinión de otras personas es algo que de una u otra forma representa un símbolo de presión en nuestras vidas.

Pero ¡Stop! Por primera vez imagina que nadie te va a juzgar y entonces responde a esta interrogante: ¿Qué cambiarías de tu vida?

Al igual que el miedo a lo que sucederá si cambiamos, tenemos miedo a lo que opinen los demás.

9 ¿Te dedicas a lo que te apasiona?

Muchas veces nos quejamos de nuestro trabajo, de nuestro jefe, de nuestros horarios y hasta de nuestros compañeros. Pero no hacemos nada para cambiar eso, bien sea por miedo, por opiniones ajenas o simplemente por no cambiar nada aunque no nos guste.

Somos así, nos conformamos, sin atrevernos a arriesgarnos a vivir nuestra vida al máximo.

10 Si te quedara un mes de vida, ¿Cómo lo emplearías?

Redes sociales, conversaciones por Whatsapp, el celular o la televisión, en fin malgastamos mucho tiempo valioso.

Para darnos cuenta de esto debemos ser radicales, pegúntate si harías eso en el caso de que te quedara un mes de vida.

Seguro que la respuesta es no. Entonces ¿Qué haríamos? es fácil suponer que nos dedicaríamos a disfrutar cada segundo de las personas que queremos, de los lugares que nos gustan y de cada pequeño detalle que nos hace felices.

Y ¿Por qué no empezar ya?