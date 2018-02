Sampaoli borró a Dybala y se reaviva una supuesta pelea con Messi

Cuando faltan cuatro meses para la disputa de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, la Selección Argentina ya puso en marcha su preparación para la máxima cita mundialista con los dos partidos amistosos que animará ante Italia y España en el mes de marzo.

Por eso, el entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, informó este lunes (26/02) que el delantero de la Juventus, Paulo Dybala, no formará parte de la lista de convocados para estos dos encuentros.

Según trascendió, el punta de la Juventus no estará porque tendrá pocos minutos tras haberse recuperado de un desgarro en el muslo de la pierna derecha que sufrió ante Cagliari, el 6 de enero.

Ya recuperado, el cordobés volvió a tener minutos en su equipo en la victoria ante el Torino, cuando ingresó a los 21 del segundo tiempo, en un partido disputado el 18 de febrero.

Sampaoli charló con Dybala para informarle su decisión y le anticipó que su presencia en el Mundial no dependerá de un partido con la Selección, en referencia a los duelos de esta gira, sino que sus posibilidades estarán en que recupere el buen nivel con su equipo.

Sin embargo, en la etapa de eliminatorias, Dybala había confesado le resultaba “difícil” jugar con Lionel Messi porque se sitúan “en la misma posición”. Y, ante la resonancia de sus palabras, aclaró que “soy yo el que debo adaptarme algo más a él y hacerlo sentir bien en la cancha”.

Por consiguiente, el atacante de la ‘Vecchia Signora’ había resaltado que “puedo aprender muchas cosas de él, cómo interpreta el juego, cómo piensa, cómo ve los movimientos de los compañeros, eso me puede ayudar mucho en el futuro. Es una suerte tenerlo al lado, me ayudará mucho en el futuro. Es difícil jugar con él porque jugamos en la misma posición. Pero, en todo caso me tengo que adaptar yo a él y lo tengo que hacer sentir cómodo” y había agregado que “juego con él en la selección y es un gran placer hacerlo, con él de compañero aprendo muchas cosas”.

Dybala no se sintió cómodo en ninguno de los últimos partidos de las eliminatorias Rusia 2018 y compartir la posición con Messi sería la principal razón. Tras estas declaraciones, el técnico Sampaoli había decidido no sancionar al jugador y había respondido enojado que “puedo decirle que es falso. Yo no puedo andar aclarando rumores”.

De esta manera, Sampaoli tendrá la posibilidad de observar el desenvolvimiento de otros jugadores, como el de Lautaro Martínez, quien tendrá su posibilidad en los encuentros disputados en Manchester y Madrid y hasta podría colarse entre los 23 nombres que disputen la Copa del Mundo.

Los encuentros preparatorios se disputarán el 23 y 27 de marzo. El primero será ante Italia, en el Etihad Stadium (el estadio de Manchester City), mientras que el rival de la segunda cita será España, en el Metropolitano (la cancha de Atlético de Madrid).

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, se reunió este mismo lunes en España con su par del Barcelona, Josep María Bartomeu, y acordó que durante cerca de diez días la Selección estará en la ciudad deportiva de la institución catalana.

Si bien Argentina iba a permanecer desde el 1 de junio hasta el 10 allí, en las últimas horas se confirmó que el 9 de ese mes se celebrará un amistoso ante Israel en Tel Aviv.

Argentina integra el Grupo D en la máxima cita del fútbol a nivel mundial junto con Islandia, Croacia y Nigeria.