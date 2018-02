Riquelme estalló contra los que acusan a Macri de ayudar a Boca y chicaneó a River

El ex jugador e ídolo de Boca, Juan Román Riquelme, defendió este lunes (26/02) en declaraciones periodísticas al presidente de la nación, Mauricio Macri, debido a los insultos que recibió en el estadio del Nuevo Gasómetros y en el Monumental a raíz de las sospechas de que los malos arbitrajes beneficiarían al club de la ‘Ribera’. De ahí, Román disparó que “Macri debe tener unos quilombos bárbaros como para preocuparse por Boca. Aparte va primero cómodo, no es que está a un punto y lo pueden alcanzar. No me parece, yo creo que Macri debe tener unos líos bárbaros y está con la cabeza en otra cosa”. Por otro lado, el ex ’10’ de Boca, lanzó una chicana contra River que bajo la presidencia de Carlos Menem, reconocido simpatizante de River Plate, el club de Núñez “ganó muchos títulos”. Cabe recordar que la dirigencia riverplatense está indignada porque siente que fue perjudicado el fin de semana pasado en el empate 2-2 ante Godoy Cruz por el partido que correspondió décimo sexta fecha de la Superliga 2017/2018 por la mala actuación del árbitro Jorge Baliño. En ese encuentro, los hinchas riverplatenses cantaron en el estadio Monumental contra el presidente Macri, por tres fallos que habrían perjudicado a los millonarios: un penal no cobrado, un gol del “Tomba” en posición adelantada y un toque atrás de Jonathan Maidana que el árbitro Baliño consideró pase al arquero y tiro libre indirecto dentro del área. El mal arbitraje fue atribuido al presidente de la Nación mediante cantos en su contra. El Monumental no aguantó más y cambió los silbidos e insultos hacia Baliño por una fuerte acusación al presidente: “Mauricio Macri, la p. que te parió, Mauricio Macri, la p. que te parió”.

