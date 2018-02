Macri ante la Asamblea Legislativa: ¡Otra vez sopa!

El discurso del Presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa para la inauguración del período ordinario de sesiones de ambas cámaras equivale al discurso Estado de la Unión que cada año realizan los mandatarios estadounidenses en el Capitolio: no sólo es una herramienta formal para hacer un balance de la institucionalidad sino que resulta una reseña de los proyectos y ambiciones del Jefe de Estado. No obstante, los presidentes han sido tan insulsos con sus propuestas discursivas que la ocasión fue perdiendo expectativas. El jueves 01/03 Mauricio Macri se presentará por 3ra. vez ante el conjunto de Diputados y Senadores, la anteúltima vez del actual mandato presidencial. El escenario es interesante no sólo porque el Congreso se encuentra casi inmovilizado por decisión del Ejecutivo Nacional sino porque una de las primeras iniciativas por delante es el tratamiento del contenido del Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el Presidente para no enviar ningún proyecto al Legislativo pero que, más adelante y ante la amenaza de insubordinación de sus aliados de la Unión Cívica Radical y de una porción del peronismo, aceptó someter todo el contenido al tratamiento de diputados y senadores.

