Neymar se operará y no quiere quedar ligado a la descalificación del PSG

El delantero brasileño del París Saint Germain, Neymar, deberá operarse de la fisura que sufre en el quinto metatarsiano del pie derecho y estará de baja hasta mayo, poco más de un mes antes de la Copa del Mundo de Rusia-2018, aseguró la prensa brasileña. Esa versión fue desmentida de hecho por el entrenador del PSG, Unai Emery, quien afirmó que por el momento no se ha tomado una decisión al respecto. La intervención, mediante la que se le colocaría un tornillo en la zona, requeriría de dos meses de recuperación. La prensa brasileña señala que todavía no está decidido quién sería el médico encargado de realizar la operación ni el lugar. De cumplirse estos plazos, Neymar apenas llegaría a los últimos tres partidos de la liga francesa y a una eventual vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones, en caso de que su equipo remonte la eliminatoria de octavos contra el Real Madrid (3-1) y siga avanzando en la competición. Sin embargo, la llegada del delantero brasileño como el traspaso más caro de la historia del fútbol no solamente tuvo su lado positivo para el PSG francés en el último mercado de pases, sino que al mismo tiempo se tradujo en graves problemas reglamentarios para un club que estuvo al borde de ser descalificado de la presente UEFA Champions League. Y es que, los gastos realizados por el brasileño, su colega francés Kylian Mbappé –el préstamo más alto de la historia del fútbol- y el resto de incorporaciones superaron ampliamente al monto ingresado por traspasos en un mercado que claramente no fue equilibrado en su balanza de pagos. Jean-Claude Blanc, manager del equipo, quien se puso manos a la obra y en dos días se pusieron a la venta: Ángel Di María, Javier Pastore, Blaise Matuidi, Lucas Moura, Julian Draxler, Hatem Ben Arfa, Serge Aurier y Thiago Silva. Sólo dos de ellos salieron finalmente: Aurier se marchó al Tottenham por 25 millones de euros y Matuidi a la Juventus por tan sólo 20 millones de euros. En palabras del propio Blanc y el jeque Nasser Al-Khelaifi, fueron clubes como la Juventus, el Real Madrid y el Bayern de Múnich, los principales responsables de hacer que la UEFA presione en sus transacciones ya que previo a las primeras ventas nadie había amenazado con sanciones deportivas por no cumplir con el Fair Play Financiero. Estos inconvenientes que le han surgido a Neymar le acercan cada vez más al Real Madrid. La máxima prioridad del club blanco en estos momentos es conseguir el fichaje del brasileño por 222 millones de euros en junio, y la operación para lograr el fichaje del exjugador del Barcelona se pondrá en marcha tras la eliminatoria de Champions contra el PSG. Cada vez son más las razones que unen los caminos de la estrella de la liga francesa y al club blanco.

