Alonso salió a mostrarse fuera del alcance de Peña por el caso Caputo

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, intentó dar muestras este martes de su independencia respecto de la Casa Rosada al minimizar la defensa que el influyente jefe de Gabinete, Marcos Peña, hizo del ministro de Finanzas, Luis Caputo , quien está sospechado por unas sociedades offshore.

Desde la OA, Alonso impulsa una investigación sobre Caputo por haber sido administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las islas Caimán, 2 paraísos fiscales. Esto podría configurar una violación a la ley de Ética Pública de la que la OA es la autoridad de aplicación.

Peña respaldó de manera contundente al ministro de Finanzas en una entrevista de la noche del lunes. "Lo recontra banco. Si lo banco es por algo. Lo conozco. Somos todos ciudadanos ante la ley, pero no tengo dudas de su integridad y de su capacidad", ensalzó Peña a Caputo en una visita al programa 'Animales Sueltos', por el aire del canal América.

Un día después, Alonso buscó mostrarse impermeable a la opinión del jefe de Gabinete. "Las opiniones del jefe de Gabinete o de los ministros, la verdad, no tienen ningún impacto en un expediente administrativo", dijo Alonso en declaraciones a la prensa en Casa Rosda.

De acuerdo a la agencia Télam, Alonso explicó que "se está trabajando en la investigación administrativa", pero evitó brindar detalles sobre la misma.

"Como ya lo he dicho y lo vuelvo a decir una vez más, sobre las investigaciones en curso no abrimos opinión hasta que no se publique la resolución final con mi firma", dijo Alonso.

A su vez, la titular de la OA recordó que está trabajando en los casos de Valentín Diáz Gilligan, sospechado por una cuenta en un banco de Andorra por la que tuvo que renunciar; el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por haber designado a una empleada particular en la intervención del SOMU; el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, por recibir un bono por parte de la Sociedad Rural, que finalmente devolvió.

"En los próximas semanas algunos de esos casos ya van a tener resolución", adelantó.

El desmarque de Alonso en cuanto a los comentarios de Peña se da en momentos en el que la titular de la OA buscaría recuperar algo del prestigio perdido, algo que se originó con su defensa cerrada del presidente Mauricio Macri en las primeras horas del caso 'Panamá Papers'.

Alonso aludió a ello en una entrevista concedida al diario Clarín el fin de semana, donde dijo: "Me causa gracia que se diga que la Oficina Anticorrupción es la oficina del encubrimiento".