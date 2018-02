Financiamiento electoral: El Gobierno va por la vuelta (bancarizada) de las empresas y estudia el aporte sindical

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anunció hoy que Gobierno propondrá próximamente al Congreso un proyecto de ley de financiación de los partidos políticos que espera ver aprobado este año con el fin de poder castigar el "clientelismo" y "transparentar" las campañas electorales.

Al abrir el seminario "Financiamiento de los partidos políticos en la Argentina, diagnóstico y desafíos", Frigerio llamó a "generar mayor transparencia en una actividad fundamental para la democracia como es la actividad de los partidos políticos y las actividades de campaña electoral".

Frigerio insistió en que se busca que haya "mayores sanciones contra el clientelismo y aquéllos que lo practiquen, ya que atenta con una verdadera democracia".

El ministro destacó que en materia de transparencia, el Gobierno "ya modificó todos los procedimientos de licitación y adjudicación de la obra pública, que era un foco importante de corrupción".

Uno de los puntos más sobresalientes del proyecto es la inclusión del aporte de empresas privadas a las fuerzas para que financien sus campañas. La reforma de 2009 había vedado esa posibilidad. La iniciativa contempla, en principio, que cada empresa podría aportar hasta de 3% de los gastos totales de cada coalición en la campaña.

Para mayor transparencia, esas donaciones no podrán ser en efectivo; deberán estar bancarizadas mediante transferencias o cheques. "El movimiento del financiamiento de las campañas políticas es en efectivo y eso, obviamente, restringe mucho la posibilidad de control. Lo que estamos proponiendo es la bancarización total de todos los aportes partidarios", dijo Frigerio ante más de 300 expertos en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada.

Frigerio adelantó además que el proyecto de ley de financiamiento, que se enviará en marzo a la Cámara de Diputados, buscará "restringir la publicidad oficial en las campañas y que durante toda la campaña electoral los oficialismos no puedan hacer actos de gobierno". Estos incluyen inauguraciones de obras o anuncios orientados a la captación del voto.

Según explicó el ministro, ello buscará que "no puedan aprovechar la ventaja relativa que tienen al estar a cargo de los estados nacionales, provinciales y municipales". En la actualidad, esa restricción rige para los 15 días anteriores a las elecciones y se ampliará a los 30 días de campaña.

No quedó definido aún, pero es una posibilidad, que los sindicatos puedan aporta a las campañas de los partidos. Este punto puede ser un foco de controversia. La macrista Silvia Lospenatto apuntó durante el seminario: "Tengo dudas por cómo es el sistema sindical en la Argentina, porque manejan fondos públicos al ser agentes de retención. Pero en la Ley de Paridad, cuando tratábamos de convencer a los legisladores que estaban en contra, tuve que conversar con un legislador de otro partido sobre su no apoyo a la ley, quería conocer sus razones. Y me dijo 'son muy sencillas: yo represento los intereses de mi gremio, mi gremio pone mucha plata en las campañas y no tenemos mujeres para poner en las listas'", confió la diputada de Cambiemos en relación a aquella charla.

A su turno, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, explicó que "el proyecto lo venimos trabajando hace un año" y que "es difícil saber cuándo existe el nivel de consenso ideal". "Este es el año, sino no se va a hacer", sentenció.