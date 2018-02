Kendall Jenner se desnudó pero todos miraron sus pies

Recientemente, en uno de los capítulos de ‘Keeping Up With The Kardashians” se reveló que la modelo Kendall Jenner tuvo algunos problemas de ansiedad relacionados con su situación emocional. Sin embargo, la socialité no ha dejado de tener actividad en su profesión, compartiendo además con sus fans los mejores ángulos de sus sesiones de foto.

Jenner (22) protagonizó una nueva sesión de fotos en blanco y negro. En las mismas aparecía sin nada de ropa, tapándose sus pechos con las manos. A pesar de sus sensuales poses, fuero sus dedos de los pies lo que se llevaron todo el protagonismo.

"¿Qué le han pasado a los dedos de tus pies?", "tus pies parecen garras" o "tus dedos están levantados y un pie es dos veces más grande que el otro" son algunos de los mensajes que sus seguidores le han escrito en el post.

En las imágenes se ve a la integrante de la particular familia Kardashian sentada sobre una mesa y sobre unas escaleras, mientras se tapa sus senos con los brazos.

No obstante, no es su escultural cuerpo, el que acostumbra a mostrar seguidamente en Instagram, el que llamó la atención de sus seguidores, sino los extraños dedos de sus pies.

En las fotos, el dedo pequeño de sus pies luce muy corto en comparación con el resto, que se ven demasiado largos y separados, tanto que por momentos dan la sensación de ser una mano.

Además de ello, sus pies se ven también bastantes largos, lo que le resta armonía a su bello cuerpo.

En 2015, Kendall Jenner confesó a la revista Elle que le acomplejaban los dedos de sus pies porque eran muy largos y huesudos, y que, por ello, siempre trataba de usar zapatos muy altos en las alfombras rojas para disimular su defecto.

Así mismo, dijo que los escondía con sus vestidos o que simplemente los movía mucho para que no se notara tanto eso que le avergüenza . “Tengo dedos de araña” , aseguró en aquel momento.

Las fotos del desnudo de Kendall suman más de 8.000.000 de ‘Me Gusta’ en Instagram, luego de 24 horas de haber sido compartidas.