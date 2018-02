Bullrich: "Me tienen que demostrar que no hay vida para despenalizar el aborto"

"Yo estoy a favor de la despenalización del aborto", comenzó diciendo en la apertuuura de su columna el periodista Alfredo Leuco.

"La intención de la primera parte será tratar el aborto cómo una nueva grieta que divide a los argentinos, es un tema delicado y yo sé que muchos televidentes se van a enojar conmigo pero creo que cada uno debe dar su opinión y comparto el lema educación sexual para decidir y anticonceptivos para abortar", disparó Leuco.

"En democracia se habla de todo con libertad y responsabilidad social. Estoy en contra de los fachos", afirmó.

El periodista explicó también que en la mayoria de los países del mundo el aborto está despenalizado hace años y que una de las principales razones de muerte de mujeres en el país es por abortos mal realizados.

De las 245 muertes maternas que se produjeron durante 2010, 135 fueron por causas obstétricas directas.

"El Estado no está fomentando el aborto, todo lo contrario con el aborto legal va a ver muchas menos muertes", afirmó Alfredo Leuco.

"La única verdad es la realidad Macri abrió el debate y Cristina Kirchner lo cerró durante 12 años", destacó el periodista.

En el país hay un 15% de maternidad adolescente y el gran debate se centra en la pregunta: ¿desde qué momento se és persona?

"Ojalá podamos demostrar cómo sociedad que hemos mejorado" , finalizó Leuco.

Así se introdujo la entrevista con el senador Esteban Bullrich. "Mi posición no es la de la Iglesia. He estudiado el tema y yo me he basado en temas legales y científicos".

"La ciencia ha demostrado que hay un ser vivo diferente dentro del cuerpo de esa madre y creo que no hay ninguna discusión. Ante la duda prefiero no matar a ese ser", dijo. Según el código penal se dice que de esa manera se estaría matando una vida", continuó.

"Me tienen que demostrar que no hay vida para despenalizar el aborto", disparó Bullrich.



"Yo creo que es muy positivo que se trate este tema y creo que más allá de las posiciones era necesario el debate. Yo dije que igual teníamos que hacerlo", remarcó.

"El presidente está planteando que se resuelva el problema y el debate ya generó un cambio en la política. Si vamos a ir a una posición contraria reitero necesito que me demuestren que no hay vida", fundamentó el invitado Bullrich.