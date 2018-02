Convencer al ex arquero de 'Chaca' y a la hinchada de no putear a Macri

Mientras se generalizó en las canchas que las hinchadas le coreen el nombre y no precisamente para halagarlo, el presidente Mauricio Macri arenga al equipo económico para que salga a defender las bondades del modelo económico (y de paso a los responsables de la gestión) ante los más críticos del círculo rojo, como ya lo hizo en la conducción de los medios prooficialistas a fin de que justifiquen las suculentas pautas publicitarias que reciben. Planillas Excel cargadas de 0, con metas de déficit fiscal sobrecumplidas, importaciones que reflejan inversiones (excepto las de los autos y el turismo emisivo, claro) y un PBI con signo más, no terminan de tejer un poncho que alcance para tapar el zafarrancho de precios relativos que empujan la inflación largamente arriba del 20%. La andanada de nuevos tarifazos de los servicios públicos, en combustibles y las remarcaciones desatadas por el dólar arriba de $20 es un gancho a la mandíbula de la mayoría de la población, a la que encima el gobierno desalientan con los topes salariales de poder resarcirse en paritarias. Puede ser que haya letra kirchnerista en el coro griego que últimamente se expandió por las tribunas en todos los partidos, pero el contenido de bronca proviene de aquella víscera que el general Juan Domingo Perón identificaba como la más sensible, el bolsillo.

Por RUBÉN CHORNY
Periodista. Columnista de Urgente24.
Miércoles 28 de febrero de 2018 13:00 hs