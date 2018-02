Bolivia desmiente e impulsará un acuerdo de reciprocidad con la Argentina

¿Fue una 'operación' de la Casa Rosada para poner el tema en agenda y ocultar otros problemas del país? ¿Fue una versión lanzada por algún periodista sin confirmar? ¿Quién está mintiendo y por qué? Hay mucha confusión en torno al tema de la atención médica de extranjeros en la Argentina, luego de que ayer se diera a conocer en algunos medios de comunicación que el Gobierno de Evo Morales había rechazado un acuerdo de reciprocidad con nuestro país para la atención médica gratuita. Sin embargo, esa versión fue desmentida por la administración boliviana.

La Cancillería boliviana, en un comunicado, subrayó que no ha recibido "ningún proyecto de convenio en materia de asistencia médica por parte del Gobierno argentino", sino simplemente "una nota verbal de la Embajada Argentina en La Paz como un planteamiento general sobre la intención de suscribir un convenio".



Esa intención fue traslada al Ministerio de Salud boliviano y fue respondida "haciendo referencia a la normativa vigente en nuestro país", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.



Este departamento aseguró que en una reunión celebrada con la Cancillería boliviana, el embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez, "expresó disculpas al Gobierno de Bolivia por los inconvenientes ocasionados", tras ofrecer "explicaciones por el manejo mediático del tema".



El ministerio recalcó que "la parte argentina" no incluyó este asunto en una reunión bilateral entre ambos países el mes pasado en Bolivia.



Exteriores de Bolivia, no obstante, expresó su disposición a "analizar cualquier propuesta" al respecto, dentro del "buen nivel de diálogo y respeto que caracterizan a la relación bilateral entre ambos países".



En este sentido, hace instantes la Cancillería del país fronterizo anunció que adecuarán sus leyes para “otorgar atención en reciprocidad para que ciudadanos argentinos gocen de los mismos derechos que los bolivianos” en su territorio. El canciller de ese país, Fernando Huanacuni Mamani, dijo en conferencia de prensa que viajará una comisión al país para establecer un convenio en materia de atención en salud recíproca.



"Despejamos dudas sobre la supuesta tensión entre nuestros gobiernos. Hay un buen nivel de diálogo entre ambos países que resolverá cualquier asunto en nuestra agenda compartida", aclaró el funcionario.