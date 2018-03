“No estoy de acuerdo en suspender los partidos por los cánticos contra Macri”

“Boca hace muchos días que va primero. En el platel tenemos 14/15 jugadores de Selección y eso maca la diferencia. Yo nunca veo cómo vas los demás hago autocrítica, no hay que mirar cómo le está yendo al otro no es casualidad que Boca vaya primeros” , comenzó diciendo Daniel Angelici.

Luego se introdujo el tema de los cantos contra la figura del presidente Mauricio Macri. “Yo veo una parte de los argentinos de cómo vivimos el fútbol y que ya se venía hablando de un error arbitral. Muchos que están en esos cantos son votantes de Macri. No estoy de acuerdo con esta reacción de la gente. Espero que de a poco esto pase porque e presidente está para cosas más importantes para estar metido en el fútbol”, explicó Angelici.

“No comparto los insultos pero los partidos hay que jugarlos”, dijo por otro lado el invitado de la fecha.

Además, Angelici explicó que en la superliga y en la AFA están representados todos los clubes.

“Ningún Gobierno pudo erradicar a los barras. Hay que trabajar con ellos para lograrlo”, explicó también Angelici en cuanto a los problemas que habitualmente se genera con los barras bravas en los partidos de fútbol argentinos.

Luego habló acerca de su relación con el Gobierno. “Ni siquiera voy al Gobierno y no tengo relación con los jueces y tampoco soy operador del Gobierno”.

En cuanto a su relación con Mauricio Macri dijo que es un gran amigo y que donde estuvo siempre le fue bien. “No es fácil salir del país que encontramos pero yo creo que vamos hacia adelante y con pasos firmes. Él fue el mejor presidente de Boca y en cada lugar en el que estuvo le fue bien”.

La siguiente cuestión estuvo relacionada con Elisa Carrió. “Creo que Lilita aportó muchísimo a esta coalición y si el presidente la valora yo la valoro, me molesta lo que dijo pero nunca hablé con ella. Si el presidente la valora, yo la valoro. A Carrió le explicaría que yo no tengo nada que ver con la justicia. Yo no tengo ninguna causa”, finalizó.

Además aportó que no sabe por qué Lilita emitió aquellos dichos sobre él.

“María Eugenia Vidal también fue un tema presente en el debate. Ella es una gran dirigente y tiene un gran desafío en la provincia. Yo creo que tiene a su procurador y ministros que saben que a la Justicia no hay que operarla”, dijo Angelici.

“Tengo participaciones minoritarias en el empresas del juego. El Estado debe regularlo y no ay mayor regulación que en la Provincia de Buenos Aires. Hace 6 años que no voy a mis empresas desde que ingresé a Boca. Y yo no coincido con ella con respecto al juego”, aportó el presidente de Boca.

Por otro lado, dijo que desea que el juego sea controlado y explicó que se pagan muchos impuestos para mantenerlos. “El juego tiene que existir y que sea legal” , remarcó.

Tambien, se tocó el tema de Hugo Moyano. “Jamás me metería en los temas Sindicales porque no lo conozco, solo con Macri hablo de fútbol no de Moyano”, confesó.

Por último, habló sobre el Chiqui Tapia. “A Chiqui lo subestiman. No me arrepiento en darle mi apoyo. Es un gran dirigente y tiene un club ordenado”, finalizó.