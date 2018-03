¿Convicción u oportunismo?: La agenda 'progre' de Macri en el Congreso

En su discurso de apertura del año legislativo, Mauricio Macri tomó algunas banderas históricas del progresismo y las anexó a los proyectos que enviará este año al Congreso.

El Presidente abordó el tema de la igualdad de género desde la diferencia entre los ingresos que perciben hombres y mujeres por iguales labores.

"No podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre. No es justo. No está bien", dijo Macri y citó datos del INdEC para asegurar que "las mujeres cobran casi 30% menos que los hombres".

"Esto no puede seguir así", insistió y se comprometió a impulsar que "el salario igualitario que establecen nuestras leyes sea una realidad".

Otra propuesta icónica de los sectores más liberales en términos sociales es la ampliación de la licencia por paternidad. Macri también le dio envión a esa iniciativa durante su discurso.

"En un mundo de iguales, no hay razón para que un padre sólo tenga dos días en el momento del nacimiento de los hijos" dijo y prometió: "Vamos a presentar un proyecto de ley para extender la licencia por paternidad".

Y si bien reinvincó a las fuerzas policiales como lo había hecho en el controvertido caso Chocobar, el Presidente fue enfático a la hora de aclarar que "no hay que caer en la mano dura", más allá que también pidió no entrar en el "abolicionismo", una doctrina que victimiza a los delincuentes.

Macri no eludió el debate por el aborto, en agenda desde que hace unos días trascendió que la Casa Rosada daría libertad de acción a sus legisladores a la hora de votar por el polémico proyecto.

El Presidente dijo que se trata de un "debate muy sensible" que "como sociedad nos debemos" desde la recuperación de la democracia.

Macri ratificó su postura encontra de la interrupción voluntaria del embarazo. "Estoy a favor de la vida", dijo, pero matizó: "Pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año", dijo.

La aparición del aborto en la agenda política fue evaluada desde la oposición como una forma del Gobierno de escapar de otras cuestiones, como la economía y la multitudinaria marcha que Hugo Moyano encabezó la semana pasada. La inclusión de estos nuevos temas, a priori ajenos al discurso "de derecha" que le atribuyen a Macri, seguramente no escaparán una discusión parecida.