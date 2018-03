La vicepresidente Gabriela Michetti protagonizó una 'perlita' este jueves (01/03) en la apertura de la sesión de la Asamblea Legislativa, cuando le pidió a Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, que la ayudara a silenciar a los legisladores así empezaba su discurso.

Con el micrófono abierto, las cámaras de los canales de TV pasaron en vivo el momento en que se escuchó en el recinto: "Ayudame boludo, que no me dan pelota".

Y, obviamente, no faltaron las 'chicanas' en Twitter:

#AsambleaLegislativa Michetti: "Ayudame boludo, no me dan pelota" pic.twitter.com/5ApYFe2lER

La Michetti, vicepresidenta en ejercicio, tb dice malas palabras dedicadas a sus colaboradores de confianza. Pero no es escandaloso, ni brutal, ni ordinario, claro. #AsambleaLegislativa https://t.co/q9gzPPvngx

Michetti a Monzó: “Dale boludo, hablá vos que no me dan pelota” filosofa argentina contemporánea

Ayudame, boludo. No me dan pelota", le dijo Michetti a Monzó ante la sorpresa de los legisladores presentes que lo escucharon. Pobre, es que no aprendió aun como se manejan las sesiones, es toda una "atractividad" escucharla