El mal momento que vivió Gioja al llegar al Congreso

El presidente del PJ, José Luis Gioja, vivió un tenso momento esta mañana cuando llegó al Congreso para presenciar el discurso de Mauricio Macri en el inicio de la Asamblea Legislativa: no lo dejaban ingresar.

"La verdad que un bochorno. Me identifiqué como corresponde y no me dejaban pasar. Tenía que caminar cuatro cuadras más y no puedo. Media hora estuve esperando, me iba a trepar por las vallas, pero llegó otro agente y primó la razón", contó Gioja en declaraciones a Crónica TV.

Según trascendió, “el reten policial de Sarandi y Rivadavia no le permitía el paso a Gioja....la cosa se puso pesada, el policia, un jovencito, no entendia razón ni sabía interpretar credenciales. El Flaco amenazó con saltar el vallado...”.

Finalmente, lo dejaron ingresar.

A la salida, Gioja cuestionó el discurso del Presidente. En declaraciones a El Intransigente, dijo que “una de las pocas cosas que rescato es que dijo que no se iba a endeudar más el país”, y enseguida acotó en un tono irónico: “Si es cierto, hay que aplaudirlo, porque hasta ahora no es así”.



El ex gobernador de San Juan también dejó en claro que Macri fue muy liviano en su discurso. “La verdad me pareció que fue muy infantil. Me pareció que estaba viendo un maestro de cuarto grado”, lanzó.

Asimismo, el presidente del PJ, recalcó que hubo muchos temas que no se tocaron, como la sequía del país, uno de los puntos que él sostiene como relevantes en la agenda política y por el cuál se expidió enfáticamente en varios medios.



“Nadie ha hablado de la sequía del país, de los problemas reales de la Argentina, que el asalariado no llega a fin de mes. Esas estadísticas que dio, la verdad que no sé de dónde las sacó”, criticó Gioja sobre varios puntos que fueron mencionados por Macri en el Congreso.



“Esperaba otra cosa, pero bueno es el Presidente que tenemos, ha cumplido con un acto constitucional y hemos estado presente”, concluyó.