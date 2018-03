Serrat contó por qué no se reunió con Macri

El 22 de febrero pasado, Mauricio Macri iba a recibir a Joan Manuel Serrat en su despacho de la Casa Rosada. Horas después del horario de reunión pautado se conoció que el cantante no había asistido. Y, ante la falta de información oficial al respecto, comenzaron a tejerse algunas suspicacias sobre el 'faltazo'.

Ahora, Serrat aclaró -aunque sin dar demasiadas precisiones- qué lo llevó a 'plantar' al Presidente.



Consultado por Teleshow acerca de qué pasó con el encuentro frustrado con Macri, el músico catalán respondió: "tengo un recuerdo durísimo de aquella mañana", tras lo cual mostró la rodilla que se lastimó en la habitación del hotel, según explicó la periodista Tatiana Schapiro, que lo entrevistó.



"No hubo ningún desaire. Porque primero faltó información, y segundo, sobró dureza…", agregó irónico.



La periodista insistió y le preguntó si no se trató de una "cuestión ideológica". "No. No tengo nada que decir en este sentido, no quisiera hacer crecer algo que no existe".



"¿En una próxima visita puede llegar a suceder?", le consultó, a lo que el catalán respondió con una evasiva: "No tengo la menor idea. Mi futuro no sé por dónde andará".



Por otra parte, Schapiro le preguntó sobre la "grieta" en la Argentina: "Pasa desde hace bastante tiempo, no es algo reciente. No es una fractura que sitúa a la gente de un lado o de otro de una manera absoluta, sino que entre este blanco y negro hay toda una tonalidad de grises. Desde luego, que exista esta tonalidad de grises no es necesariamente malo, lo malo es que alguien, por pensar distinto de otra persona, sea condenado al ostracismo. Es decir: 'Yo ya no quiero saber nada de ti porque no piensas como yo'. Esto es realmente grave".



"¿Podés tener amigos con distintas posiciones?", insistió la periodista. "Sí, perfectamente. Lo que no se puede es comulgar con alguien… Con el absolutismo", replicó Serrat.