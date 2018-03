Paro nacional por 48 horas: Las clases no comienzan en todo el país

Ya es un hecho: el ciclo lectivo no comenzará en gran parte del país. Ctera, el gremio mayoritario a nivel nacional, se sumó a la huelga de 48 horas que anunció Suteba y FEB para la Provincia. La medida de fuerza será el lunes y martes próximos, lo cual impedirá el inicio del ciclo lectivo tal como estaba previsto.

"Responsabilizamos al gobierno nacional de derogar por un decreto la ley de financiamiento educativo que establecía la paritaria nacional docente. Los problemas han aumentado", dijo Sonia Alesso, secretaria general de Ctera.

Más temprano, SUTEBA, el gremio mayoritario en la Provincia de Buenos Aires, votó por un paro de 48 horas para. El sindicato que conduce Roberto Baradel votó por amplia mayoría la medida de fuerza.

Ayer Udocba, también parte del Frente de Unidad bonaerense, ya había convocado al paro por 48 horas. Por otra parte, la FEB, el otro gremio grande de maestros estatales de la Provincia, confirmó también tras un encuentro de delegados que se plegará al paro, con la misma modalidad.

AMET (técnicos) resolvió en las últimas horas que no parará, mientras que SADOP (privados) lo resolverá con el correr de las horas, según dijeron a Infobae.

El otro gremio docente bonaerense que se opone a la huelga es UDA, que rompió con el frente gremial por diferencias con la conducciones "personalistas" de Baradel y Mirta Petrocini, titular de FEB.

Esta decisión fue tomada en el contexto de las negociaciones paritarias estancadas y luego del duro discurso de María Eugenia Vidal en la apertura de las sesiones en la Legislatura bonaerense. "No podemos seguir dialogando sobre qué es lo mejor para los chicos pensando que para eso hay una fecha límite. Y menos si tomamos que esa fecha límite es el inicio de clases que pone de rehenes a los alumnos", dijo la gobernadora.

A su vez, llamó a "cambiar la lógica de la discusión" y comparó la situación con la que se presenta en otros 36 gremios que representan a los trabajadores estatales. "Ninguno tiene una fecha límite. No puede ser solo el salario lo que tenemos que discutir", aseguró.

Poco después, Baradel consideró el discurso como "un desprecio a los docentes", por lo que la medida de fuerza era de prever. Según los dirigentes de SUTEBA, las bases del sindicato presionaban para llevar al paro. De hecho, en pocas horas se decretaría el paro nacional en el congreso de CTERA.

Desde el sindicato aseguraron que la discusión paritaria se encuentra "estancada por la falta de responsabilidad del Gobierno Provincial, sumado al incumplimiento de la ley por parte del Gobierno Nacional ante la no convocatoria a Paritaria Nacional".

El gobierno bonaerense ofreció en las tres reuniones paritarias un aumento del 15%, aunque fue incluyendo distintos ítems. Primero agregó un plus de hasta $6.000 por presentismo y luego planteó una cláusula de revisión para volver a sentarse en octubre y comparar el incremento otorgado con la inflación.

Los gremios docentes insisten en la necesidad de incluir una cláusula gatillo que actualice en forma automática los sueldos. La semana que viene los volverían a convocar a una cuarta mesa paritaria.

Por su parte, los dirigentes de ATE también confirmaron la medida de fuerza para el lunes y martes de la próxima semana. Esta medida representa no sólo la adhesión de los docentes nucleados en el gremio, sino también a los trabajadores auxiliares y porteros de las escuelas bonaerenses.

Antes de la decisión del gremio, una facción opositora de la organización que conduce Baradel lanzó días atrás un paro de 72 horas a partir del lunes. Se trata de SUTEBA Multicolor, que controla las seccionales de La Matanza, Escobar, Ensenada y Madariaga, entre otras, y que buscaba presionar a la conducción bonaerense para que haga lo propio.

# En provincia descontarán los días de paro

El gobierno bonaerense anunció esta atrde que les descontará los días no trabajados a los docentes que vayan al paro y no se presenten a trabajar la próxima semana. El ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, explicó: "Si no hay contraprestación, habrá descuento; es algo que se discutió el año pasado y ya fue avalado por los jueces".

El funcionario anunció además que harán el esfuerzo necesario para que las escuelas públicas y los comedores estén abiertos.