Basureros, los nuevos shopping bolivarianos

¿Quién podría imaginar que un país tan rico en recursos energéticos quedaría devaluado a la tierra apocalíptica de Max Max? A un argentino probablemente no le sorprenda porque desde la crisis 2001, apareció la industria de la recolección manual de residuos llamada 'cartoneros', que devino en una forma de vida amparada por Aníbal Ibarra en Ciudad de Buenos Aires, y que no interrumpió Mauricio Macri, en el marco del uso político de la pobreza en que incurrieron los K. Una vergüenza generalizada pero no frecuente en otras regiones. La Venezuela de Nicolás Maduro está llevando a su expresión máxima el vertedero como recurso de vida.

Por JEAN CARLOS DE ABREU. Periodista en Caracas, Venezuela. Viernes 02 de marzo de 2018