El líder más contradictorio de la Guerra Fría

Boris Yeltsin, Dmitri Medvédev y Vladímir Putin son 3 presidentes de la Federación Rusa que no pueden entenderse si no se explica qué ocurrió con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en la que la Rusia blanca era su integrante más importante pero tuvo que resignar una cantidad de territorios o conquistados u ocupados.

La URSS comenzó con la Revolución de Octubre de 1917 y la doble Guerra Civil Rusa (primero entre el Zar y el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, y luego dentro de éste, entre los mencheviques, dirigidos por Yuli Mártov, y los bolcheviques, conducidos por Vladímir Ilich Uliánov, alias Vladímir Lenin).

El fundador de la URSS fue Lenin, pero quien la condujo por el período más extenso -entre 1924 y 1953- fue Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, mejor conocido como Stalin, el hombre de acero, un déspota que inició el derrumbe aunque todavía no podían percibirlo muchos.

Hubo otros jefes de Estado por el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) como Nikita Jruschov, Leonid Brézhnev, Yuri Andrópov, Konstatnín Chernenko y Mijaíl Gorbachov.

Con Stalin varios metros bajo tierra, Nikita y sus sucesores iniciaron una compleja desestalinización, pero nunca consiguieron desburocratizar la toma de decisiones, imponer una élite por meritocracia ni 'derramar' la prosperidad, tal como lo promete el socialismo.

Los Últimos días de la URSS



Gorbachov es tema de debate: según muchos es un héroe, un reformador legendario que llevó libertad y democracia a un régimen cerrado. Probablemente quien logró cumplir parte de la ambición menchevique.

Para otros es un traidor al PCUS, un gestor ineficaz que buscó dirigir a la Unión de regreso al capitalismo, destruyendo el socialismo.

Él lo niega. Gorbachov considera que él intentó reorganizar el sistema para preservarlo.

Urgente24 lo considera un dirigente de buena intenciones pero de capacidad de previsión y de gestión muy limitada, a quien se le escapó de las manos el proceso que él mismo activó.

Mijail Gorbachov con Mariano Grondona



Mijail Gorbachov con Bernardo Neustadt



Ganador del premio Nobel de la Paz en 1990 (un acto de demagogia de Occidente), Gorbachov nació, se educó y comenzó a trabajar en una granja colectiva: tenía 13 años y fue aprendiz de su padre, trabajador rural. A los 15 años él conducía máquinas cosechadoras. A los 19 años ingresó a la Universidad Estatal de Moscú para estudiar Derecho. A los 21 se afilió al Partido Comunista. A los 22 se casó con Raísa Maksímovna, una estudiante de Sociología. Ambos se graduaron en 1955, y se mudaron a Stávropol donde Raísa ejerció como profesora de Filosofía hasta 1957, cuando nació la única hija del matrimonio, Irina.

Pasaron 15 años entre 1955 y 1970, cuando se convirtió en un burócrata ascendente, como 1er. Secretario del PCUS en Stávropol, 1 de las 10 fortalezas entre Azov y Mozdok que construyó el príncipe Grigori Potiomkin, a petición de la zarina Catalina II.

Antes de decidirse por la política profesional, Mijaíl trabajó en la Fiscalía local. Ya 1er. Secretario, ingresó al Comité Central del PCUS, y en 1978 fue trasladado a Moscú para asumir la supervisión del sector agrícola en toda la URSS. No era ingeniero agrónomo sino abogado pero algunos habrán considerado que su niñez como granjero lo habilitaba....

En 1980 Gorbachov fue electo miembro del Buró Político, máximo órgano del Ejecutivo de la URSS.

Durante un tiempo se encargó, junto con Yuri Andrópov, de reformas administrativas, reemplazando al 20% de los ministros del Gobierno.

Cuando Andrópov se convirtió en el líder, Gorbachov se convirtió en uno de los políticos más visibles del Buró, y comenzó a mencionárselo como sucesor.

En 1984 murió Andrópov y asumió un muy enfermo Konstantín Chernenko, quien falleció en 1985, con 74 años de edad. El 11/03/1985, Mijaíl Gorbachov fue elegido secretario general del Comité Central del PCUS, líder de la URSS.

Gorbachov: el hombre que facilitó la caída de la URSS



Gorbachov es sinónimo de "perestroika" y "glasnost".

"Perestroika" fue una de las reformas que prometía mucho a los ciudadanos: anulaba los controles centralizados sobre los recursos, reduciendo la inversión pública desde Moscú. La URSS se dividió en lo económico-administrativo en pequeñas repúblicas, con unidades de producción y bancos propios.

Los precios fueron liberados y los salarios comenzaron a ajustarse según las regiones y ramas.

No había experiencia en la materia, la decisión de Gorbachov fue drástica y los préstamos ilimitados para producción provocaron inflación y desabastecimiento.

Por ignorancia, Gorbachov provocó una gigantesca transferencia de riqueza. Por un lado, surgieron nuevos ricos, cuyos ingresos no provenían del trabajo sino del control privado de ex estructuras del Estado. Por otra parte, se multiplicaron los pobres: en 1993 más del 30% de la población rusa ganaba por debajo de un nivel de subsistencia.

Otra contradicción: Gorbachov inició un régimen de promoción de inversiones extranjeras pero concedió el derecho de huelga en medio de la crisis.

Gorbachov aconseja a Putin (¿?)



En cuanto a la "glasnost", buscaba eliminar todo resto de estalinismo, introduciendo algunas libertades basicas para Occidente: medios de comunicación privados que podían criticar al gobierno, liberación de presos políticos, y la autorización de la emigración a los judíos soviéticos (los 'refuseniks'), algo imposible durante la Guerra Fría.

La apertura fue celebrada, pero se volvió en contra de Gorbachov: libertad para criticar en medio de una crisis económico-social provocó una animadversión popular contra la dirección política del PCUS. Esto creció, además, por la difusión de detalles de la violenta represión política de Stalin, que hasta entonces permanecían como secreto de Estado.

Por entonces, la URSS ya crujía. Gorbachov no comprendió que la Unión de Repúblicas sólo era posible por el garrote de Moscú pero que cada región o república mantenía una identidad sociocultural diferente a la de la Rusia blanca. De hecho, la porción islámica de la URSS era importante.

Gorbachov introdujo elecciones libres en las que podían participar varios candidatos. Esto nunca había ocurrido en la versión soviética, cuando existía 1 candidatura y 1 lista: la única opción era marcar un sí.

Entre el 25/05/1989 y el 09/06/1989 se celebró en Moscú el pionero Congreso de los Diputados del Pueblo de la URSS, nuevo órgano supremo legislativo del país, elegido tras los primeros comicios libres.

En marzo de 1990 el Congreso de los Diputados aprobó enmiendas para la Constitución del Estado que cambiaron el sistema político. El 15/03/1990 se introdujo el cargo de Presidente. Anteriormente, el título de Jefe de Estado recaía en el secretario general del Comité Central del PCUS.

Según la Constitución, el Presidente debía ser elegido a través de votación directa de los ciudadanos. Pero como una excepción en aquella ocasión sólo pudo elegirse entre los miembros del Congreso. Mijaíl Gorbachov fue elegido 1er. y último Presidente de la URSS.

Invierno de 1991: el colapso de la URSS



Más allá de las gravísimasconsecuencias que trajeron estas reformas, Mijaíl nunca se mostró arrepentido ni admitió algún error. Hasta el día de hoy se dice convencido que aquel era el camino.

"Lo que me molesta es que, en Rusia, la gente no entiende lo que me propuse lograr y lo que realmente hice. Para el país y para el mundo, la perestroika abrió el camino a la cooperación y a la paz", dijo él, con un voluntarismo que seguramente provoca sonrisas en Vladímir Putin.

Gorbachov aumentó la deuda pública externa de US$ 31.300 millones a US$ 70.300 millones, y disminuyó dramáticamente las reservas de oro. Con él regresó el sistema de libretas de racionamiento de alimentos. Y fue el 1er. líder soviético en cuyo mandato se registraron más muertes que nacimientos.

En tanto, Gorbachov mejoró también notablemente las relaciones exteriores con Occidente.

Él intimó con Margaret Thatcher, la 1ra. ministra del Reino Unido. En 1991 firmó, junto al presidente estadounidense Ronald Reagan, el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas conocido como START-I, que establecía restricciones a la cantidad de vehículos y cabezas nucleares que ambos países podían atesorar.

Tras 7 años de guerra en Afganistán, en febrero de 1986, anunció un programa de retirada de las tropas soviéticas. El 15/02/1989 todas las divisiones soviéticas habían abandonado Afganistán.

Él fue una pieza clave en la caída del Muro de Berlín y la reunificación de Alemania. El 12/09/1990 se firmó en Moscú el “Tratado sobre la Soberanía”, por el cual los aliados en la 2da. Guerra Mundial renunciaron a sus derechos sobre Alemania. El 03/10/1990 fue la reunificación.

La disolución de la URSS



Gorbachov retiró las tropas de Polonia, Hungría y Checoslovaquia.

La 1ra. revolución ocurrió en 1989 en Polonia: el movimiento sindical no comunista Solidaridad, de Lech Walesa -confinanciado por el papa católico Juan Pablo II a través del banco vaticano IOR- logró elecciones libres que ganó.

Semanas después, en Checoslovaquia ocurrió la 'revolución de terciopelo'.

Luego, en Rumania sucedió el levantamiento más violento: el líder Nicolae Ceaucescu fue fusilado junto a su esposa.

Los Estados bálticos (Estonia, Lituania y Letonia) fueron los primeros en romper con Moscú.

Bielorrusia, la Federación Rusa y Ucrania crearon la Comunidad de Estados Independientes.

A fines de 1991 declararon su independencia 8 de las 9 repúblicas que aún se mantenían en la URSS.

El 19/08/1991 la 'línea dura' del Partido Comunista no soportó más e intentó el golpe de Estado. Aprovechando que Gorbachov pasaba sus vacaciones en Crimea, el Comité Central anunció el estado de emergencia nacional y la suspensión temporal del Presidente en ejercicio a causa de supuestos “problemas de salud”.

Unos 4.000 efectivos entraron en Moscú. Tanques y vehículos artillados patrullaron las calles. Pero los moscovitas salieron a las calles para expresarse contra el Comité Estatal de Emergencia.

El 21/08/1991 la resistencia popular acabó con el golpe de Estado.

La democracia había ganado, la URSS estaba liquidada. Pero también Gorbachov estaba acabado.

Entrevista con Mijaíl Gorbachov



Gorbachov volvió a Moscú el 22/08/1991. En septiembre la mayoría de las repúblicas soviéticas habían proclamado su independencia.

El 08/12/1991 se firmó el documento de disolución de la URSS.

El 25/12/1991 Mijaíl Gorbachov renunció a la Presidencia de la URSS.

Luego vendría Boris Yeltsin, el alcalde de Moscú y crítico desde la derecha de Gorbachev. Yeltsin fue empinado por los oligarcas pero también prohijó a Vladimir Putin.

Cuando ocurrió el intento de golpe de Estado, la Alcaldía de San Petersburgo, donde Putin era el N°2, apoyó a Gorbachov, y Putin solicitó la baja en la KGB.

De inmediato se incorporó al Servicio Federal de Seguridad (FSB, sucesor de la KGB). Putin se preparó para los tiempos del poscomunismo. En 1998 ya era el N°1 del FSB, y hombre de confianza de Yeltsin, a quien sucedería.

Desde el poder intentaría restaurar todo lo que perdió Gorbachov, o gran parte.

Discurso de renuncia de Mijaíl Gorbachov



Viudo y abuelo de 2 nietas, Gorbachov creó la Fundación Gorbachov, que se dedica a al análisis de los problemas actuales.

En 1993 Gorbachov fundó la Cruz Verde Internacional, una organización ecológica con oficinas en más de 20 países. La organización es 1 de los 3 patrocinantes de la Carta de la Tierra, declaración internacional de principios, propuestas y aspiraciones para una sociedad mundial sostenible, justa y pacífica en el siglo 21, la cual fue lanzada por la ONU en el año 2000.