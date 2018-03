Guerra: Trump no hará excepciones y China prepara promoción de inversiones

“Sé que él (Donald Trump) tuvo conversaciones con varios líderes mundiales”, dijo el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross en una entrevista con el programa de televisión“This Week”, de la cadena ABC. “La decisión obviamente es de él, pero de momento, hasta donde yo sé, él está hablando del trazo grueso. No lo he oído describir exenciones en particular hasta ahora”, dijo Ross. En ese contexto China prepara un régimen de beneficios para la inversión extranjera, decidido a neutralizar los estímulos de la Casa Blanca. ¿Dónde se ubica la Argentina en este escenario?

