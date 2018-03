“Plogging”: combinar deporte y cuidado del medio ambiente

La palabra “plogging” proviene del término sueco “plocka upp”, que significa “levantar del piso”, en fusión con el “running” (correr en inglés), y consiste en una práctica muy sencilla: correr mientras se junta cualquier tipo de basura que se encuentre en el camino.

Esta nueva tendencia proveniente del país nórdico se ha tomado las calles y parques de Europa, y poco a poco se ha instalado en USA, donde las personas, cansadas de ver basura en el suelo, eligieron incluir una dosis ecológica a su rutina de ejercicios.

“Era obvio que era algo que podría incorporar en mis circuitos. Me sentí culpable por no haberlo hecho durante todos los años que estuve corriendo. Todo lo que necesitas es una bolsa”, dijo la residente de Nueva Jersey Laura Lindberg (36). Incluso muchos corredores eran “ploggers” sin saberlo hasta ahora.

En Suecia, Maja Tesch contó a The Washington Post que conoció el plogging el año pasado, cuanod se hizo popular en su país. La actividad se conoció por el boca en boca y el hashtag #plogging empezó a aparecer en las redes sociales. La enfermera de 28 años dijo que organiza eventos en los que hacen plogging por unas horas y después se juntan a comer alrededor de un fogón.

"Corro mucho y amo pasar tiempo en la naturaleza. Cuando encuentro basura en los bosques o en el archipiélago me pongo tristeza y me da bronca. Pero cuando escuché sobre el plogging me pareció una manera de dejar de sentirme mal por la contaminación", contó la mujer. "Es tan fácil levantar la basura y tirarla en el tacho más cercano y me hace sentir que puedo hacer la diferencia".

Es el caso de Emily Wright, una mujer de Virginia, quien por muchos meses practicó “plogging”sin ser consciente que lo que hacía tenía un nombre y que como ella, muchas personas en el mundo también lo realizaban. Y es que este “deporte limpio” se ha extendido a diversas numerosas partes del planeta.

Según el grupo francés Run Eco Team, el que busca incentivar el ejercicio en convivencia con la protección de la naturaleza, el “plogging” se ha extendido a más de 100 países y cada día más de 20.000 personas corren mientras reciclan la basura. Es muy simple, lo único que se necesita es un par de guantes, una bolsa de basura, y muchas ganas de correr y cuidar el medio ambiente.

Sus defensores aseguran que no sólo permite contribuir al mantenimiento y limpieza de las calles y los espacios públicos, sino que además se enriquece el entrenamiento gracias a los movimientos de agacharse y juntar desechos, para después reanudar la marcha.

La tendencia pegó tan fuerte que una organización ecológica llamada Keep America Beautiful empezó a promocionar el plogging como una manera de alentar a las comunidades a desechar menos basura. "Nuestros afiliados contaron que ya hacían cosas como estas en sus comunidades ", dijo a The Washington Post el vocero Mike Rosen.