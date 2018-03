“Argentina es candidataza a pegarnos una piña, los números no favorecen al Gobierno”

El economista Javier Milei estuvo como invitado en el programa La Mirada de Canal 26 este lunes 05/03, espacio en el que aprovechó, fiel a su particular estilo, de opinar sobre lo que será el futuro económico de la Argentina, que según el especialista no es muy alentador. “Argentina es candidataza a pegarnos una piña”, le dijo Milei al periodista Roberto García, y aseguró que el Gobierno no podrá cumplir con la meta inflacionaria, porque “los números no lo favorecen”. Por supuesto, ratificó sus diferencias con Marcos Peña: “es un inútil que toda la vida vivió del Estado”, sentenció.

