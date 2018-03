Quién es el 'espía del bolso Louis Vuitton' que habría sido envenenado en Gran Bretaña

Sergei Skripal -un ex doble agente ruso, condenado por traición en Moscú-, fue encontrado inconsciente en un banco en el centro comercial The Maltings, el domingo 4/3 en la ciudad inglesa de Salisbury, tras haber sido expuesto a una "sustancia desconocida", según sospecha la policía. A su lado estaba su hija, de 33 años, Yulia Skripal, también inconsciente. Ella vive en Rusia pero se encontraba de visita en el Reino Unido, explicó la BBC. Sus parientes no habían sabido nada de ella en 2 días.

La policía británica continúa sus esfuerzos por establecer a qué sustancia podrían haber estado expuestos en los últimos días, además de haber dicho que estaba al tanto del "hecho de las amenazas estatales". El restorán Zizzi, en Salisbury, ha sido cerrado "por precaución", en conexión al gran incidente que involucra al exespía ruso. Es que una cámara había tomado a Skripal y su hija caminando desde un pasillo que proviene del restorán. El pub Bishop Mill también fue acordonado "por precaución", explica la BBC.

Los científicos de Porton Down -la institución de investigación de las armas secretas en Wiltshire- están estudiando cuál pudo ser la "sustancia desconocida" a la que habrían estado expuestos padre e hija. Según el diario The Telegraph, los primero reportes sugirieron que podría tratarse de una droga sintética llamada Fentanyl, que es 10.000 veces más poderosa que la heroína y ha estado ligada a muchas muertes en Gran Bretaña.

Según el parte policial, a alrededor de las 4.15 de la tarde del 4/3, la Policía de Wiltshire recibió una llamada de una persona que estaba preocupada por el bienestar de 2 personas. Un hombre de 66 años (Skripal) y una mujer de 33 (que, luego se supo, era su hija) fueron encontrados inconscientes en un banco en el centro comercial The Maltings. La pareja no tenía heridas visibles y fueron llevados al Hospital del Distrito de Salisbury, donde están siendo tratadas por exposición a una sustancia desconocida. El parte policial confirma además que una pequeña cantidad de personal de los servicios de emergencia, entre ellos oficiales de policía y agentes, fueron atendidos inmediatamente tras el incidente. Todos excepto uno de ellos salieron del hospital.

"El Hospital Salisbury está lidiando actualmente con un incidente mayor que involucra a una pequeña cantidad de damnificados, con una respuesta de múltiples agencias", twitteó el 5/3, el Hospital de Salisbury.

@SalisburyNHS is currently dealing with a major incident involving a small number of casualties, with a multi-agency response. We are not asking additional staff to come to site unless contacted directly.