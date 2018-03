Macri desplazó a Lopérfido, pero él dice que fue su decisión

El presidente Mauricio Macri dio por finalizadas las funciones como Representante Especial para la Promoción de la Cultura Argentina en Alemania de Darío Lopérfido.



Mediante el decreto 175/2018 publicado este martes (06/03) en el Boletín Oficial, se informó de esta decisión. Lopérfido había sido designado en abril del año pasado en ese puesto con la categoría de Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase.



En el decreto que también llevó la firma del canciller Jorge Faurie, el mandatario señaló que "atento a razones de servicio, resulta necesario dar por finalizadas las funciones" de quien fuera director artístico del Teatro Colón entre 2015 y 2017.

Sin embargo, en diálogo con el portal Infobae, Lopérfido aseguró que la decisión fue suya. "Decidí tomar un cambio bastante importante en mis cuestiones personales, que es pasar de ser gestor a hacedor de cuestiones culturales", señaló.



"Me voy conforme; voy a seguir residiendo en Berlín, no voy a volver a Buenos Aires, porque al estar vinculándome a muchas cuestiones de la actividad privada de la ópera Berlín es una ciudad muy interesante. Solo iré a Buenos Aires para dirigir la obra", afirmó.



Y explicó: "Como mi nombramiento fue por decreto, la salida también tiene que ser por decreto. Tuve conversaciones con gente del Gobierno donde se evaluó la posibilidad de hacer alguna cosa en Buenos Aires en materia oficial, pero yo quería terminar algunos proyectos en Alemania y mi foco está puesto en mi actividad privada vinculada con la música clásica".



Con relación a su desempeño como agregado cultural, nombrado hace menos de un año por la entonces canciller Susana Malcorra, Lopérfido aseguró que fue un período "muy interesante y muy productivo en términos de actividad cultural. El año que viene se cumplen 25 años de amistad entre Berlín y Buenos Aires, estoy dejando listo un plan de intercambio".



Cabe destacar que Lopérfido también tuvo protagonismo en los medios esta semana por su separación con Esmeralda Mitre, actriz e hija del dueño del diario La Nación, Bartolomé Mitre.

Recordemos que en febrero pasado, Lopérfido había dejado su puesto como director artístico del Teatro Colón. Su salida se dio mientras recibía duras críticas por haber puesto en duda el número de víctimas de la última dictadura militar, al afirmar que "en Argentina no hubo 30 mil desaparecidos".



Sin embargo, en esa oportunidad negó que su decisión estuviera relacionada con esa controversia. "Es porque me nombraron en la Ópera Latinoamérica (OLA), que es un organismo internacional. Soy miembro de Ópera europea y me quiero concentrar en ese mundo ya que tiene que ver con lo que estoy haciendo a nivel internacional", dijo en ese momento.