"Lorenzetti y la pesada herencia recibida de... Lorenzetti"

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, encabezó este martes (06/03) el acto de apertura del año judicial. Su discurso generó muchas repercusiones, sobre todo críticas en Twitter.



Antes de ver los comentarios, repasemos algunas definiciones del presidente de la Corte, quien habló de las causas de corrupción y de la necesidad de mejorar el servicio de justicia, además de realizar, y pedir, "autocríticas". Convocó a jueces, abogados y organizaciones de la comunidad jurídica de todo el país a consensuar principios básicos y políticas de Estado para avanzar con una reforma que genere una Justicia más veloz y eficaz.

> "Si examinamos las grandes causas judiciales, muchas de ellas se han frenado porque se han envuelto en discusiones políticas o de intereses. No es que falten propuestas, falta madurez institucional que pensemos en el país y no en los intereses personales”.



> "Hay que terminar con una resistencia al cambio en nosotros mismos. Tenemos que pensar en la idea de servicio público, el juez y la jueza mirando los temas sociales. Creemos que tenemos que trabajar en mejorar el servicio público que brindan los tribunales".



> "Tenemos que tener una actitud más abierta; si hay que cambiar las costumbres, los horarios, hagámoslo. ¿Cuál es el problema? No puede generar tanta discusión. Tenemos que pensar en estar más cerca de la gente que en nuestro propio interés corporativo. Hay que tomar decisiones y cambiar; si las instituciones no cambian, los ciudadanos cambian".



> "Hay temas que hay que solucionar de una buena vez por todas, como el régimen electoral. Todavía estamos discutiendo la organización de las elecciones y esto no es un problema de un gobierno, es un problema cultural. Hasta dónde llegan los tribunales y hasta dónde llega el Gobierno. Cada vez que hay elecciones hay discusiones serias".



> "Necesitamos un sistema que defienda las garantías y que permita luchar contra la impunidad".

> "Los poderes judiciales han recibido miles y miles de demandas. Las transformaciones en los últimos tres años han sido mínimas. ¿Reflexionar sobre el poder judicial y examinar los procedimientos institucionales? Debemos hacer una autocrítica acerca de cómo estamos funcionando, debemos pensar en el país y en la grandeza que necesitamos".



> "Hay que pensar en el trabajo de los empleados y de los funcionarios, que digan cuáles son sus ideas. Tienen que participar con espíritu abierto, pensemos en el servicio público. Hay que pensar en grande, hacer una autocrítica".



> "Los poderes judiciales no pueden buscar la aprobación. No es función en ningún país del mundo tener alto reconocimiento en las mayorías. Hay que ser abiertos a que nos controlen, que miren lo que hacemos. Discutamos con seriedad".



> "Nuestros sistemas procesales fueron pensados en la defensa porque había que defender frente a los abusos del Estado, pero las sociedades fueron cambiando y se necesitó un sistema más pensado en el ataque. Hay países que cambiaron fuertemente, limitaron los recursos, se concentraron en la lucha contra la impunidad, reformas que en nuestro país no se hicieron".



> "Hace 50 años que se discute en el país sobre mano dura y mano blanda. Recordemos el año 2000, una gran reforma para combatir la delincuencia. Recordemos la tragedia de Axel Blumberg, ¡300 mil personas se manifestaron! Y siguieron las manifestaciones a lo largo y a lo ancho de todo el país y nosotros seguimos con las discusiones y no las soluciones".



> "Pensemos en narcotráfico. En el 2006 hicimos un fallo importante convocando a una política de Estado porque estábamos preocupados con lo que pasaba en una región del país. Creamos una comisión de jueces para combatir el narcotráfico, pero desde ahí no hemos visto que esto se haya generalizado".



Luego, las repercusiones en Twitter:

Ricardo Lorenzetti dice que se frenaban causa judiciales por causa de la pesada herencia recibida de Ricardo Lorenzetti — SrNadie (@SrNadieMeSigue) 6 de marzo de 2018

Sr Ricardo Lorenzetti

ud en estos 12 años presidio la corte no?

o sea..fue principal responsable no?

Mejor hubiera sido...me hago yo mismo una autocritica no?

Ud es responsable como toda la justicia sr

y cuando ahora lo veo suelto d cuerpo decir estas cosas

me da verguenza ajena — Gustavo frondizi (@GFrondizi) 6 de marzo de 2018

“Muchas de las causas se han frenado en los últimos años por intereses políticos”. Dice Ricardo Lorenzetti, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de La Nación Argentina que recién regresa de su exilio en Narnia.

Realmente nos toman a todos los argentinos de pelotudos. — Zar Casmo (@ZarCasmo2) 6 de marzo de 2018

Aleluya! Se dio cuenta! Hipócrita! Ricardo Lorenzetti reclamó una "autocrítica" del Poder Judicial y llamó a "tomar decisiones y cambiar" - https://t.co/48P4zTfbav — rafael fano (@rajofa) 6 de marzo de 2018

Ricardo Lorenzetti da un curso sobre Cómo quedar bien sin decir nada. Duración del curso: 2 oraciones — ERICA GARCIA (@ericagarcia11) 6 de marzo de 2018

El flamante Presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti va a reformar la justicia con los mismos Fiscales y Jueces. Genio!#Lorenzetti pic.twitter.com/djPtpVffM1 — Pablo Arazi (@DrQuilombo) 6 de marzo de 2018

Ricardo Lorenzetti, hágase su propia autocrítica que estuvo 12 años para cobrar el sueldo, como presidente de la corte, o no se dio cuenta o le pasa un avión entre medio de las piernas — juan villanueva (@debiloto) 6 de marzo de 2018

Ricardo Lorenzetti de confesiones... pero dan vergüenza ajena. Admite que se frenaban causas por intereses políticos... Ricky no hace dos días que estás en la corte Suprema papu... a — Kretina Choriza (@pity1412) 6 de marzo de 2018

Ricardo Lorenzetti dijo algo así como que son jueces de una justicia del siglo XIX, lo que ni siquiera insinuo fue que cobran y no pagan ganancias del siglo XXI — PHS (@PHSubjetivo) 6 de marzo de 2018