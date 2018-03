Tras la queja del Gobierno, 'Cocineros Argentinos' pidió "disculpas"

Luego de que el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos Hernán Lombardi criticara que en la TV Pública haya sonado el llamado "hit del verano", el cántico que se entona en las canchas para insultar al presidente Mauricio Macri, desde el programa 'Cocineros Argentinos' (donde sonó la canción en versión instrumental) pidieron "mil disculpas".

"Me pareció una pequeña desubicación. No vamos a mover un dedo pero nos gustaría que pidan disculpas", había reclamado Lombardi. Y desde el programa se disculparon por lo que sucedió.



El tema suena desde hace semanas en los estadios y llegó hasta la TV, en un canal impensado como el oficial, que depende del Estado. Durante la emisión del programa "Cocineros Argentinos" del domingo pasado la ejecutaron los integrantes del conjunto La César Pavón Orkesta, que se presentan en el programa y tocan temas instrumentales.





"Me pareció una pequeña desubicación. Dentro de eso ¿uno cómo puede reaccionar? Puede reaccionar mirando su intimidad como funcionario. En esta cuestión defenderemos la libertad. A su vez nos gustaría que pidan disculpas al público, francamente, pero no vamos a mover un dedo, que lo hagan si les parece bien", dijo el funcionario, responsable de todos los medios públicos de comunicación.



Para Lombardi lo que pasó en el programa representa "un choque de valores entre esa desubicación y esa libertad". "La libertad que disfrutamos como bien supremo en el cual nos movemos los argentinos. Dentro de eso ojalá que por su cuenta, porque se dieron cuenta que estuvieron mal, le pidan disculpas al público. Si lo hacen está bien y si no lo hacen, está bien también", indicó, en una entrevista a Radio Berlín.



Y así fue como al comienzo del programa, dos de los integrantes expresaron sus disculpas por lo que pasó, sin mencionar nunca al hecho puntual. "El domingo sucedió algo de público conocimiento. Cometimos un error, fue un momento desafortunado, sin intención. Se generó algo muy grande y necesitamos pedir disculpas", dijo uno de los cocineros.





"Hace 10 años que recorremos el país y nos dedicamos a cocinar. (Esta vez) pasó algo diferente, se generó una bola grande y debemos hacernos cargo. Pedimos disculpas, en nombre de todos", dijo el cocinero, que lamentó "a quienes se hayan sentido ofendidos".