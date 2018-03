Los alimentos aumentaron un 3,29% y se proyecta un 26,3% para el 2018

La canasta básica es un conjunto de productos de 1ra necesidad y servicios que necesita una familia promedio para subsistir durante un determinado periodo de tiempo (por lo general es por mes), ya sean alimentos, higiene, vestuario, salud y transporte, entre otros.

Además, es una referencia para fijar el sueldo mínimo, así como una herramienta para monitorear los precios de los principales productos.

El resultado que se obtuvo (3.29%) pertenece al relevamiento mensual de precios de los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) que el Índice Barrial de Precios (IBP) hace en 420 comercios de 20 distritos del conurbano bonaerense. En enero la familia de 2 adultos y 2 niños pequeños necesitaba $6210,70 para cubrir sus gastos de alimentos, y 1 mes después el mismo hogar requería $6414,70 para adquirir iguales productos.

En este caso quiénes no superen ese nivel con sus ingresos, son consideradas indigentes.

En los 2 primeros meses de 2018 el costo de los productos que conforman la Canasta Básica de Alimentos se elevó un 4,39%, lo cual es alarmante, ya que la proyección anual del bimestre, está dando un incremento de 26,3% para los alimentos básicos en 2018.

Otro tema preocupante es que en febrero pasado los gastos de almacén fueron los que más crecieron (+5,34%), a esto lo acompañó la carne (+2,65%), mientras que las verduras tuvieron una baja de -1,01%.

Entre los productos que en febrero subieron por encima del promedio general se pueden encontrar diversas frutas como las naranjas (+25%), algunos productos de almacén como el pan (16,67%) y la harina de trigo (8,33%), lácteos como la leche fluida(+4,33%) y los quesos (8,33%), carnes como el pollo (+7,50%) y la nalga (+5,45%) y la carnaza (+5%).

Por otro lado, sobre la base de los aumentos en el 1er bimestre, la proyección de 26,3% para todo el 2018, aun cuando pueda variar a lo largo del año, es particularmente importante a tener en cuenta, porque en estos meses se están discutiendo los aumentos salariales, a los que el gobierno y los empresarios insisten en ponerles un techo del 15% para los próximos 12 meses. Es decir, que si la inflación de alimentos fuera menor de ese promedio, es seguro que no bajará del 20%.

Sin duda la Economía del país va de mal en peor. Si no se actúa de inmediato ya nadie podrá contar con el dinero necesario para poder sostener a su familia. Los alimentos son esenciales para la vida y si los ingresos de sueldos no son los correctos, menos que menos habrá bolsillos lo suficientemente llenos cómo para pagar este tipo de aumentos. ¿Hasta cuándo habrá que tolerar esta suba de precios? Sin más que decir no se busca estar en contra de nadie, pero una cosa si es clara y es que no todo el mundo gana lo que tiene que ganar, ni tampoco están capacitados para poder sobrevivir a este tipo de alzas de precios.