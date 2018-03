El Madrid hundió al PSG sin Neymar que no quiere quedar ligado a la descalificación del club

El Real Madrid se clasificó este martes (06/03) a los cuartos de final de la UEFA Champions League tras ganarle por el partido de vuelta que correspondió a los octavos de final al París Saint Germain por 1-2 con goles convertidos en el segundo tiempo por el portugués Cristiano Ronaldo, a los 51’ (Real Madrid), del uruguayo Edinson Cavani, a los ’70 (París Saint Germain) y de Casimiro, a los 80’ (Real Madrid). Este encuentro estuvo marcador por la ausencia del delantero brasileño Neymar quien sufrió una lesión hace quince días y fue operado con éxito este último sábado. El atacante del elenco parisino estará dos meses afuera de las canchas aunque estaría recuperado entre un mes y quince días antes del Mundial. A mediados de abril se le realizará una evaluación para estimar su vuelta a actividad. Sin embargo, la llegada del delantero brasileño como el traspaso más caro de la historia del fútbol no solamente tuvo su lado positivo para el PSG francés en el último mercado de pases, sino que al mismo tiempo se tradujo en graves problemas reglamentarios para un club que estuvo al borde de ser descalificado de la presente UEFA Champions League. Y es que, los gastos realizados por el brasileño, su colega francés Kylian Mbappé –el préstamo más alto de la historia del fútbol- y el resto de incorporaciones superaron ampliamente al monto ingresado por traspasos en un mercado que claramente no fue equilibrado en su balanza de pagos. Jean-Claude Blanc, manager del equipo, quien se puso manos a la obra y en dos días se pusieron a la venta: Ángel Di María, Javier Pastore, Blaise Matuidi, Lucas Moura, Julian Draxler, Hatem Ben Arfa, Serge Aurier y Thiago Silva. Sólo dos de ellos salieron finalmente: Aurier se marchó al Tottenham por 25 millones de euros y Matuidi a la Juventus por tan sólo 20 millones de euros. En palabras del propio Blanc y el jeque Nasser Al-Khelaifi, fueron clubes como la Juventus, el Real Madrid y el Bayern de Múnich, los principales responsables de hacer que la UEFA presione en sus transacciones ya que previo a las primeras ventas nadie había amenazado con sanciones deportivas por no cumplir con el Fair Play Financiero. Estos inconvenientes que le han surgido a Neymar le acercan cada vez más al Real Madrid. La máxima prioridad del club blanco en estos momentos es conseguir el fichaje del brasileño por 222 millones de euros en junio, y la operación para lograr el fichaje del exjugador del Barcelona se pondrá en marcha tras la eliminatoria de Champions contra el PSG. Cada vez son más las razones que unen los caminos de la estrella de la liga francesa y al club blanco. El partido se disputó en el estadio Parque de los Príncipes de la capital francesa.

