Fútbol violento: Propinan una golpiza a Luis Ventura

El periodista Luis Ventura recibió una brutal golpiza adentro de una cancha de fútbol. El episodio violento se suscitó en en la cancha de Colegiales mientras jugaban Central Ballester contra Victoriano Arenas, equipo que dirige. "Estoy algo golpeado, cuando terminó el partido me empezaron a insultar, recibí una trompada de atrás, me empujaron y me molieron a patadas", dijo Ventura.

Luis Ventura no es sólo periodista, sino que ahora se desempeña como es el director técnico de Victoriano Arenas, un club del conurbano bonaerense que milita en la Primera D. Esta tarde, su equipo enfrentó a Central Ballester en el cancha de Colegiales y todo terminó en un escándalo. Le pegaron y cayó al piso, donde recibió más golpes.

Luis Ventura habló contó en "América Noticias" cómo fue brutalmente golpeado en el partido que disputó el equipo que dirige, Victoriano Arenas, contra Central Ballester.

"Nos pusimos 3 a 1 arriba, el ambiente se enrareció. Tuvimos intercambios verbales. Ni bien termino el partido salí corriendo con el ánimo de llevar a mis jugadores al centro del campo", explicó el periodista en diálogo con Guillermo Andino y Mónica Gutiérrez.

"En la corrida, recibí insultos y me pegaron una trompada", especificó. Y añadió: "En el piso me remataron a patadas en las costillas y en la cabeza... Prefectura desalojó el estadio y nos refugiaron en el vestuario. Está todo filmado, hay una denuncia. Lo que pasa dentro de la cancha queda ahí. Pedí que me custodiaran hasta la avenida General Paz para volver a mi casa", agregó.

Por último, indicó que todavía no lo vio ningún médico: "Me puse hielo en la cabeza, me duelen mucho las costillas, capaz hay una fisura".

Por supuesto las redes sociales estallaron al conocerse el episodio violento:

